Comme la plupart des choses, votre Nintendo Switch, Switch Lite et Switch OLED ont besoin d’une mise à jour de temps en temps. Les dernières versions prépareront votre console aux mises à jour des meilleurs jeux Switch et ajouteront de nouvelles fonctionnalités ou corrigeront les bugs avec lesquels vous avez eu des problèmes dans le passé. La mise à jour de votre Nintendo Switch ne pourrait pas être plus simple, mais voici un aperçu rapide de la façon d’effectuer une mise à jour et de ce que vous trouverez dans le dernier logiciel pour votre Switch !

Comment mettre à jour votre Nintendo Switch

Dans la plupart des cas, Nintendo vous informera automatiquement lorsqu’il y aura une mise à jour de la Switch. Vous verrez une fenêtre contextuelle vous informant que vous devez mettre à jour, et lorsque vous voyez cet écran, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur Mettre à jour continuer.

Si vous ne voyez pas de fenêtre contextuelle de mise à jour et que vous savez qu’une mise à jour est disponible, il vous suffit de vous rendre sur Réglages sur votre Switch, faites défiler jusqu’à l’onglet Système en bas, et la première chose sur cette liste sera la mise à jour du système. Vous verrez la version actuelle de votre Switch répertoriée ici, et en appuyant sur la mise à jour, vous vérifierez s’il y a quelque chose de nouveau. Tant que vous êtes connecté à Internet, vous obtiendrez la mise à jour et serez sur la dernière version en quelques minutes.

De plus, vous pouvez toujours consulter le site Web de Nintendo pour voir quelle est la dernière version de Switch.

Pour vous éviter les tracas de la mise à jour manuelle, vous pouvez également activer les mises à jour automatiques de Switch. Mais si vous avez besoin ou préférez effectuer une mise à jour manuellement, voici comment procéder.

Instructions pas à pas

Se diriger vers Réglages sur votre Switch.

Faites défiler vers le bas et appuyez sur Système dans le menu.

Tap Mise à jour du système dans le menu de droite.

appuyez sur la Un bouton pour installer la dernière mise à jour.



Mettre à jour souvent

La Nintendo Switch reçoit régulièrement des mises à jour tout au long de l’année. Certaines de ces mises à jour incluent de petits changements, tandis que d’autres comme la mise à jour 13.0.0 fournissent des mises à jour plus importantes comme la possibilité de connecter des écouteurs Bluetooth. Que la mise à jour soit grande ou petite, il est important de garder votre Switch sur la dernière version afin qu’il fonctionne correctement.

