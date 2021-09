Comment mettre à niveau Death Stranding sur PS4 vers Director’s Cut pour PS5

Le Death Stranding Director’s Cut est sorti et ceux qui possèdent déjà le jeu sur PS4 peuvent désormais le mettre à niveau sur PS5 pour un petit coût.

L’IP la plus récente et la plus originale de Hideo Kojima depuis Metal Gear Solid est l’un des jeux les plus controversés de tous les temps. Beaucoup de gens apprécient le spectacle Norman Reedus de la randonnée à travers de merveilleux paysages de verdure, tandis que beaucoup d’autres le détestent en tant que simulateur de marche de livreur.

Votre impression ne changera probablement pas si vous n’avez pas apprécié le jeu auparavant, mais pour tout le monde, il y a de quoi être excité.

Comment mettre à niveau Death Stranding vers Director’s Cut

Vous devez posséder à la fois une console PS5 et la version PS4 originale de Death Stranding pour passer à Director’s Cut.

Si vous possédez une version numérique de la version PS4 et que vous l’avez déjà téléchargée, il vous suffit de la survoler sur l’écran d’accueil, d’appuyer sur votre manette et de cliquer sur les trois points. Sélectionnez Afficher le produit et vous devriez voir l’option d’achat de la mise à niveau.

La bonne nouvelle est que vous pouvez également améliorer votre copie du jeu si vous possédez un disque physique. Vous aurez besoin d’une PS5 avec un lecteur de disque, et tout ce que vous avez à faire est d’insérer le jeu, d’appuyer, de sélectionner les trois points pour afficher le produit et d’acheter l’amélioration Director’s Cut.

Coût de mise à niveau

La mise à niveau PS4 vers PS5 de Death Stranding Director’s Cut coûte 5 £ au Royaume-Uni.

Il coûte également 10 $ et 10 € ailleurs, comme spécifié par le blog PlayStation. Malheureusement, si vous possédez une copie physique PS4 mais une PS5 uniquement numérique, vous devrez acheter le Director’s Cut pour 44,99 £ ou 49,99 £ pour l’édition Deluxe.

Les deux prix ci-dessus sont les mêmes si vous n’avez jamais possédé le jeu auparavant. Il s’agit également d’une exclusivité de nouvelle génération, ce qui signifie qu’il n’est pas disponible sur la machine de dernière génération de Sony.

Bonus de l’édition numérique de luxe

Les fans de Sony seront ravis d’apprendre que la mise à niveau leur apporte l’édition Digital Deluxe au lieu de la version Standard.

Il est livré avec les goodies supplémentaires suivants :

Nouvelles couleurs de combinaison dans le jeu Nouvelles couleurs de gant de puissance dans le jeu Nouvelles options de BB Pod dans le jeu Nouveaux patchs de sac à dos dans le jeu Mini livre d’art numérique + application OST Ensemble d’avatars

