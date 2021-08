Chaque fois que vous terminez une mission dans Call of Duty: Mobile, que vous gagnez ou perdez, le jeu vous offre des cartes d’XP d’armes utiles pour améliorer vos armes. Au bout d’un moment, vous oublierez peut-être que vous avez compilé toutes ces cartes XP, qui sont utilisées pour améliorer vos armes préférées avec de meilleures lunettes, des chargeurs améliorés, etc. Voici comment mettre à niveau les armes dans Call of Duty: Mobile afin que vous puissiez mieux réussir dans l’un des meilleurs jeux Android disponibles.

Comment mettre à niveau des armes dans Call of Duty: Mobile

De nouvelles armes sont déverrouillées au fur et à mesure que vous améliorez votre profil de joueur en collectant de l’XP, mais chaque fois que vous débloquerez une nouvelle arme, vous voudrez également la mettre à niveau à l’aide de cartes XP afin de pouvoir l’équiper de mises à niveau tueuses. Chaque arme a entre six et 10 niveaux à mettre à niveau, et chacune déverrouille une nouvelle pièce jointe.

Depuis l’écran d’accueil du jeu, appuyez sur Chargement.

Appuyez sur votre Arme principale ou secondaire.

Source : Android Central Sélectionnez l’arme à laquelle vous souhaitez appliquer les mises à niveau.

Robinet Améliorer.

Source : Android Central Vous verrez votre collection de trois cartes d’armes et les pièces jointes disponibles à chaque niveau d’arme. Choisissez le nombre de cartes XP que vous souhaitez dépenser : les cartes vertes offrent 50 EXP, les cartes bleues offrent 100 EXP et les cartes violettes offrent 500 EXP. Vous pouvez également appliquer plusieurs cartes à la fois.

Robinet Améliorer lorsque vous êtes prêt à appliquer votre XP.

Source : Android Central

Comment équiper les améliorations de vos armes

Maintenant que vous avez amélioré votre arme préférée et déverrouillé les pièces jointes, il est temps de les équiper de votre arme. La plupart des pistolets offrent trois à quatre emplacements pour les pièces jointes.

Depuis l’écran d’accueil du jeu, appuyez sur Chargement.

Appuyez sur le Arme principale ou secondaire vous souhaitez mettre à niveau.

Source : Android Central Appuyez sur l’un des Emplacements de fixation dans le coin inférieur gauche

Sélectionnez le Mettre à niveau la pièce jointe vous voulez équiper au pistolet. Dans cet exemple, nous avons sélectionné le slot Optics afin que seuls les scopes soient affichés.

Source : Android Central Tap Équiper pour ajouter l’accessoire à votre arme.

Remplissez le reste de votre Emplacements pour pièces jointes avec les mises à niveau disponibles.

Source : Android Central

Comment acheter plus de cartes d’XP d’armes

Si vous n’avez plus de cartes Weapon XP mais que vous avez absolument besoin de maximiser une arme avec les meilleures mises à niveau, vous pouvez dépenser de l’argent réel pour acheter des points COD, la devise du jeu premium dans le jeu.

Les cartes XP vertes coûtent 100CP chacune Les cartes XP bleues coûtent 200CP chacune Les cartes XP violettes coûtent 400CP chacune

De nombreux jeux mobiles sont assez simples, mais de plus en plus de jeux mobiles complexes deviennent populaires au fil du temps. Call of Duty: Mobile en est un excellent exemple – et devrait actuellement éclipser 1 milliard de dollars de revenus d’ici la fin de 2021. Activision travaille sur un nouveau titre Call of Duty mobile, en partie en réponse au succès de ce jeu.

