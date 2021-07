Comment mettre des chansons personnalisées sur Beat Saber sur Oculus Quest

Beat Saber est l’un des meilleurs jeux Oculus Quest sur l’Oculus Quest 2 et l’Oculus Quest. Il vous permet de trancher des blocs et d’esquiver des bombes au rythme de la pop, de la batterie, de la basse et plus encore. Alors que Beat Saber propose une belle sélection de chansons originales et de packs DLC, plus de chansons améliorent simplement le jeu. Heureusement, la communauté a créé des milliers de chansons personnalisées Beat Saber, et cela ne prend que quelques minutes pour les configurer.

Gardez à l’esprit que les mises à jour de Beat Saber ont, historiquement, toujours interrompu la possibilité de charger des chansons personnalisées. Une fois que vous avez suivi ce didacticiel, assurez-vous de retarder toute mise à jour de Beat Saber jusqu’à ce que l’utilitaire de chanson personnalisée ait été mis à jour pour la nouvelle version du jeu. Sinon, vous perdrez l’accès à vos chansons personnalisées jusqu’à ce que l’outil soit mis à jour.

Comment débloquer le mode développeur

Pour que Beat Saber soit patché pour des chansons personnalisées, vous devrez utiliser un utilitaire comme SideQuest pour installer les outils et faire des sauvegardes de votre jeu. Si vous avez déjà installé SideQuest, passez à la section suivante. Sinon, notre guide d’installation SideQuest vous guidera à travers toutes les étapes.

Avec les dernières mises à jour de SideQuest, vous pouvez presque tout faire sur votre téléphone au lieu d’avoir à utiliser un ordinateur. Gardez simplement à l’esprit que la version mobile de SideQuest ne peut pas effectuer de sauvegardes, vous aurez donc besoin d’un PC pour cette étape.

Comment créer une sauvegarde de Beat Saber

Beat Saber est l’un de ces jeux qui, pour une raison étrange, n’utilise pas le stockage en nuage pour enregistrer vos meilleurs scores personnels. Cela signifie que si vous êtes un joueur de Beat Saber depuis un certain temps, vous voudrez certainement sauvegarder toutes ses données avec SideQuest. De plus, la sauvegarde du jeu lui-même facilitera sa réinstallation en cas de problème lors de l’ajout de chansons personnalisées. Voici comment procéder.

Ouvrir SideQuest sur un ordinateur. La version mobile ne prend pas en charge les sauvegardes de fichiers. Connectez votre Quest à votre PC avec un cable USB. Acceptez toutes les invites pour activer le partage de fichiers. Dans l’application SideQuest PC, sélectionnez le liste des applications icône en haut. Cela ressemble à une grille de 9 carrés.

Dans la liste des applications, sélectionnez l’icône d’engrenage à côté de Battre le sabre.

Source : Android Central Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur Sauvegarder les données du jeu et Sauvegarder le fichier APK.

Une fois cela terminé, cliquez sur le Ouvrir les sauvegardes pour vous assurer que les données du fichier ont été copiées avec succès sur votre PC.

Source : Android Central

Vous avez maintenant une sauvegarde de votre APK Beat Saber au cas où quelque chose se passerait mal. Vous pouvez également utiliser cette même section de SideQuest pour sauvegarder et gérer les sauvegardes des applications que vous avez sur votre Oculus Quest.

Comment installer BMBF et se préparer à charger des chansons

BMBF est notre moyen préféré d’obtenir des chansons personnalisées dans Beat Saber, et il est maintenant plus facile que jamais de l’installer avec SideQuest. En utilisant l’application SideQuest sur votre téléphone Android ou un PC, vous pouvez rechercher et installer BMBF, qui sert d’intermédiaire pour patcher Beat Saber avec votre liste personnalisée de chansons. Voici comment procéder.

Remarque : parfois, l’attente sur un écran noir peut prendre beaucoup de temps après l’installation du jeu Beat Saber corrigé. Ne t’inquiète pas. Ça finira par finir.

Branchez votre Casque Oculus Quest dans votre PC ou smartphone avec un câble USB. Rechercher BMBF sur SideQuest. Vous pouvez également le trouver sur le site Web de SideQuest.

Clique sur le Installer sur le casque dans SideQuest pour installer BMBF sur votre Quest.

Source : Android Central Mettez votre Quête d’Oculus. À partir de maintenant, tout se fait sur votre casque. Ouvrez le menu Oculus et sélectionnez Bibliothèque. C’est la grille d’icônes sur le côté droit de votre barre d’accueil Oculus. Sélectionner Sources inconnues dans la liste déroulante en haut à droite de la fenêtre de la bibliothèque.

Sélectionner BMBF.

Source : Android Central Lorsque la fenêtre BMBF se charge, sélectionnez Continuer. Sélectionnez le Désinstaller Beat Saber bouton. Sélectionner d’accord. Une fois cela terminé, sélectionnez le Patch Beat Sabre bouton (cette étape prendra un certain temps). Sélectionner Installer Beat Saber modifié. Vous pourriez recevoir une invite concernant des sources inconnues. Sinon, passez à l’étape 17. Sélectionnez Paramètres. Activer Sources inconnues. Sélectionnez le flèche arrière dans le coin supérieur gauche. Sélectionner Installer Beat Saber corrigé. Sélectionner Installer.

Vous êtes maintenant prêt à télécharger des chansons !

Comment charger des chansons

Le moyen le plus simple de synchroniser des chansons avec votre Oculus Quest est d’utiliser SyncSaber. Ceci est intégré directement dans BMBF, vous n’avez donc pas besoin d’installer plus de logiciels. Vous avez cependant besoin d’un compte qui fonctionne avec SyncSaber.

Les premières étapes sont plus faciles à faire sur un ordinateur.

Allez au bsaber.com. Sélectionner Connexion. Entrez votre nom d’utilisateur souhaité et une adresse e-mail valide. Allez à votre e-mail et suivez le lien pour créer un mot de passe.

Maintenant, mettez votre Oculus Quest pour les prochaines étapes.

Ouvert BMBF. Sélectionnez le Sabre de synchronisation onglet en haut de l’écran. Saisissez votre nom d’utilisateur pour Beat Saber.

Vous pouvez maintenant charger des chansons de côté ! Pour charger une chanson de côté, suivez simplement ces étapes :

Parcourir le BMBF site Web, auquel vous accédez en ouvrant BMBF et Oculus Quest.

Pour toute chanson que vous souhaitez, sélectionnez simplement le Icône de signet pour mettre la chanson en signet.

Source : Android Central Lorsque vous avez sélectionné toutes vos chansons, sélectionnez Synchronisation avec Beat Saber dans le coin supérieur droit. Sélectionner Démarrer Beat Saber dans le coin supérieur droit. La première fois que vous faites cela, il vous sera demandé d’autoriser l’autorisation de stockage pour Beat Saber ; sélectionner Permettre.

Vous pouvez maintenant installer et jouer des chansons personnalisées sur Beat Saber !

Comment installer des chansons personnalisées sur les anciennes versions de Beat Saber

Suite à une mise à jour de Beat Saber vers la version 1.6, certaines anciennes méthodes de chargement latéral de chansons ne fonctionnent plus. Nous avons laissé cela ici au cas où vous auriez choisi de conserver une ancienne version de Beat Saber.

Cliquer sur le navigateur sur le panneau gauche de SideQuest. Aller vers https://bsaber.com (le navigateur s’ouvre sur cette page par défaut).

Clique sur le Chansons menu déroulant et accédez à la catégorie dans laquelle vous souhaitez sélectionner la musique, telle que « la plus aimée cette semaine ».

Source : Android Central Appuyez sur le icône flèche vers le bas pour télécharger n’importe quelle chanson que vous souhaitez. Cliquer sur Mes Téléchargements dans le coin supérieur droit de SideQuest. Faites glisser et déposez des chansons dans Mes packs de chansons. Sélectionner synchroniser les chansons.

Sélectionner exécuter le correctif. Cela crée un APK qui peut être mis sur votre Oculus Quest.

Source : Android Central Select installer APK.

Vous êtes prêt à partir ! Les chansons personnalisées sont maintenant sur votre Oculus Quest. Pour les lire, sélectionnez le cartes personnalisées section dans Beat Saber.

