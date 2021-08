Comment mettre l’accent sur les clics et la position de la souris dans Windows 10 | La technologie

in

Parfois, il nous est difficile de suivre la souris de l’ordinateur, soit à cause de la vitesse, soit parce que le symbole est trop petit pour nos yeux. Eh bien, il existe plusieurs façons de mettre en évidence le curseur et les clics, afin que nous puissions les voir plus facilement. C’est quelque chose qui peut aussi beaucoup aider si nous faisons un didacticiel vidéo ou montrons notre écran lors d’un appel vidéo pour apprendre aux autres utilisateurs à faire une tâche.

Il existe plusieurs façons de rendre le curseur et les clics plus visibles, en utilisant le système d’exploitation Windows lui-même ou en optant pour des outils tiers.

Ce que nous pouvons vous garantir, c’est qu’il est plus facile que vous ne l’imaginez, car il n’est pas du tout compliqué de pouvoir effectuer cette tâche.

Maintenant, vous n’avez plus qu’à être ceux qui optent pour l’une des options qui on va t’apprendre ensuite.

Utilisation de Windows

La première façon de mettre en évidence le curseur et le clic de souris dans Windows est d’utiliser ce que le système d’exploitation lui-même propose pour y parvenir.

C’est le moyen le plus simple, puisqu’il ne faut rien trouver, n’utiliser que ce que le logiciel Redmond nous propose.

Pour y parvenir, vous devez suivre quelques étapes simples :

Nous appuyons sur la touche Windows + je pour ouvrir le Réglage Windows 10. Voyons maintenant Dispositifs et ensuite à Souris. Si nous regardons la partie droite de la fenêtre, nous verrons qu’il est dit Options de souris supplémentaires.

Ici, nous avons quelques onglets avec des options intéressantes telles que Pointeurs. Grâce à cette partie, nous pouvons basculer entre les pointeurs que nous avons déjà dans le système. Si nous allons à l’onglet Options de pointeur, il serait bon que nous marquions Afficher l’emplacement du pointeur lorsque vous appuyez sur la touche CTRL. C’est une excellente idée lorsque vous avez deux moniteurs connectés en même temps et que vous ne pouvez pas trouver sur lequel des deux la souris est allumée.

Extension Chrome

Si nous voulons mettre davantage l’accent sur notre clic, nous pouvons utiliser une extension pour notre navigateur Chrome qui sera extrêmement efficace.

Ceci est Mouse Pointer Highlighter, une extension préparée pour le le curseur est toujours entouré d’un cercle rouge et quand on clique, ce détour sera encore plus grand, c’est-à-dire un cercle entouré d’un autre cercle.

L’inconvénient de cette extension est que ne fonctionne que dans le navigateur Chrome, quelque chose ne nous donne pas la pleine liberté de le faire ressortir dans tout ce dont nous avons besoin. De plus, nous devrons nous contenter de ce qu’il nous offre, c’est-à-dire que nous ne pourrons rien personnaliser.

Pointeur de présentation

Grâce à Presentation Pointer, nous pourrons mettre en évidence le curseur de la souris comme nous le souhaitons et améliorer le système de clic, il offre même la possibilité de faire des annotations.

Une fois l’application téléchargée et installée, nous devons accéder à deux onglets du programme pour configurer les paramètres que nous traitons dans cet article à notre guise :

Aiguille: où nous configurons quel type de curseur nous voulons parmi toutes les possibilités offertes par le programme.

Clics de souris: endroit où nous devons entrer pour configurer ce que nous voulons que le curseur fasse lorsque nous faisons n’importe quel type de clic sur l’écran, pouvant configurer les couleurs et les formes.

Pointeur de la souris en surbrillance

L’option suivante est une application qui peut être téléchargée gratuitement depuis le Microsoft Store et bien que son nom soit très similaire à l’extension Chrome, nous ne parlons pas de la même application.

Mouse Pointer Highlight est un outil dans lequel nous aurons deux parties différentes.

Un nommé Point culminant de la souris où nous allons changer l’apparence du cercle qui entoure le parcours de la souris en taille, opacité et couleur. L’autre est Cliquez sur Mettre en surbrillance, la zone où nous allons faire varier le cercle à partir du moment où nous appuyons sur le bouton principal de la souris, également en taille, en opacité, en couleur et même en latence.

Téléchargez de nouveaux pointeurs et utilisez-les

S’il ne vous suffit pas de modifier le pointeur dont dispose Windows ou que le cercle qui l’entoure ne vous convainc pas, vous pouvez toujours télécharger de nouveaux pointeurs à partir d’un site Web spécialisé, tels que :

DeviantArt: c’est peut-être le web avec plus de ressources pour personnaliser Windows que l’on peut trouver en ce moment en surfant sur le net. Nous aurons un peu de tout pour mettre Windows à notre goût, y compris un pack de curseurs. RW-Designer: sur ce site nous aurons également un bon nombre d’opportunités de télécharger des curseurs originaux et ainsi pouvoir mettre celui que nous aimons le plus. C’est un site Web avec pas mal de mises à jour, donc si nous entrons de temps en temps, nous trouverons toujours quelque chose de nouveau.

Une fois que nous avons téléchargé le(s) curseur(s) que nous voulons, les utiliser sous Windows est très simple.

Nous appuyons à nouveau Windows + je et puis nous entrons Dispositifs puis atterrir à Souris. Passons maintenant aux options de menu supplémentaires. Nous cliquons sur l’onglet Pointeurs et nous verrons dans Personnaliser les types de pointeurs que nous pouvons varier. La logique est de choisir Sélection normale. Cliquez ensuite sur Examiner et nous sélectionnons le fichier que nous avons téléchargé sur l’un des sites Web que nous avons mentionnés précédemment. Ensuite, la souris sera remplacée par celle que nous avons choisie.

Comme vous pouvez le voir, il est assez facile d’accentuer le curseur et même de le modifier, comme c’est également le cas avec le clic de souris.

En sélectionnant l’une des options que nous vous avons présentées, vous pouvez y parvenir. Maintenant, vous devez choisir celui qui vous convient le mieux et à vos besoins immédiats.