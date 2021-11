Daniel Ricciardo dit qu’une rencontre hors piste avec Michael Schumacher lui a fait sentir qu’il « appartenait » vraiment à la Formule 1.

L’Australien a couru contre l’ancien septuple champion du monde au début de sa carrière en Formule 1, tandis que Schumacher courait avec Mercedes après son retour.

À Suzuka en 2012, Schumacher se frayait un chemin à travers le peloton depuis un départ de la ligne arrière mais n’a pas pu trouver son chemin devant le jeune Australien dans la dernière partie de la course – et Ricciardo a repris l’histoire à partir de là…

« J’avais Michael Schumacher derrière moi. Il courait encore quand j’ai commencé, ce qui était surréaliste en soi. Je n’arrive toujours pas à y croire parce qu’il était un de mes héros en grandissant », a déclaré Ricciardo à Helwani, cité par Fox Sports Australia.

« Il était derrière moi et à l’époque il était dans une meilleure voiture et ceci et cela, et il était aussi Michael Schumacher. Je l’ai défendu pendant les 10-15 derniers tours et c’était pour le dernier point, donc c’était un top 10 (arrivée) qui était important pour moi à ce moment de ma carrière.

« C’est à ce moment-là que je ne suis pas tombé sous la pression et que je n’ai pas été submergé par le fait que c’était Schumacher derrière moi, je savais que c’était un moment interne pour moi où j’étais comme » d’accord, j’ai ce qu’il faut pour maintenir la pression et tout ».

L’ancien pilote HRT courait à Toro Rosso en 2012 et ses chemins et ceux de Schumacher se croisaient rarement sur la piste, étant donné la vitesse comparative des deux voitures à l’époque.

Mais après le frisson de courir contre le grand Allemand – que l’actuel pilote McLaren avait précédemment qualifié de « dieu du sport » – au Japon, Ricciardo a déclaré que le moment décisif pour lui était survenu lors du prochain week-end de course en Corée, avec une conversation qui est devenu un moment décisif pour lui dans sa carrière en Formule 1 à un niveau personnel.

« Ce qui était probablement encore plus cool, c’était lors de la course suivante. Nous avons le défilé des pilotes quelques heures avant la course et nous sommes tous ensemble en train de faire le tour et de saluer la foule et tout ça », a expliqué Ricciardo.

« Il est venu vers moi – et je ne lui avais pas encore vraiment parlé – et il est venu et m’a dit ‘bon travail au Japon, tu as très bien défendu’ et j’étais juste comme ‘wow, cool’.

« C’était vraiment le premier moment où je me disais ‘d’accord, peut-être que j’appartiens à moi’. »

Verdict PlanetF1