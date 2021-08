Comment Michail Antonio est devenu l’homme principal de West Ham United

in

Michail Antonio s’est servi d’une tranche de l’histoire de la Premier League lors de la victoire 4-1 de West Ham United sur Leicester City lundi soir. Les deux buts de l’attaquant des Hammers ont fait de lui le meilleur buteur du club dans l’élite, avec 49 buts à son actif.

Antonio lui-même se réjouit à juste titre de son palmarès, et le prolongera sans doute considérablement d’ici la fin de la saison 2021/22. Ici, nous analysons la transition du joueur d’un joueur utilitaire perçu à l’un des attaquants les plus redoutés du jeu anglais.

Comment Michail Antonio est devenu un attaquant de première classe en Premier League

Une maturité accrue considérée comme un facteur crucial dans la résurgence d’Antonio

Pour Michail Antonio, la route vers la célébrité en Premier League a été une route longue et compliquée. De nombreux footballeurs de haut niveau établis passent par des systèmes d’académie réputés protégés avant de se faire un nom au niveau senior.

Antonio l’a fait un peu différemment, débutant en hors-ligue avec Tooting et Mitcham FC avant d’être repris par Reading. Le joueur de 31 ans a également participé à pas moins de cinq transferts de prêts distincts alors qu’il cherchait un club qui croyait vraiment en lui.

Il est juste de dire qu’Antonio a finalement trouvé l’environnement qui lui convient le mieux à West Ham, après avoir rejoint le club de Nottingham Forest en 2015. Le fait qu’il lui a fallu six ans et 161 matchs en Premier League pour atteindre le tout- La marque importante de 49 buts peut sembler peu spectaculaire – mais pas si l’on considère qu’il était initialement apprécié pour sa polyvalence, pas pour ses objectifs.

En effet, l’ancien entraîneur de l’Angleterre, Gary Neville, a révélé à Sky Sports que lui et Roy Hodgson avaient déjà envisagé de confier à Antonio une convocation senior en Angleterre en tant qu’arrière droit auxiliaire.

Peu de gens auraient pu voir Antonio devenir un avant-centre aussi efficace depuis lors, alors comment a-t-il fait ? L’entraîneur de la première équipe de West Ham, Stuart Pearce, attribue la maturité du joueur à son développement, déclarant à talkSPORT: “Je l’ai signé à Nottingham Forest quand j’y étais [in 2014] et il était décent là-bas. Je vois quelqu’un qui a mûri en tant que professionnel maintenant avec qui travailler.

« Il est certainement beaucoup plus professionnel dans sa vision du jeu, je pense. Ses deux buts étaient exceptionnels hier.

Les perspectives plus motivées d’Antonio ont certainement porté leurs fruits ces dernières années. Sur ses 49 buts en Premier League, 20 l’ont été au cours des deux dernières saisons.

Les managers anglais ont-ils raté un tour en ne faisant pas confiance à Antonio ?

Ce n’est un secret pour personne qu’Antonio est sur le radar de l’Angleterre depuis l’époque de Roy Hodgson à la tête de l’équipe nationale. Bien qu’il ait été nommé dans les équipes de la première équipe à la fois par Sam Allerdyce et Gareth Southgate, l’avant-centre n’a jamais fait ses débuts.

En tant que tel, Antonio a décidé plus tôt cette année que son avenir international reposait sur la Jamaïque – le pays de naissance de ses parents – plutôt que sur l’Angleterre. La perspective d’un football international plus régulier a été le facteur le plus important dans la réflexion du joueur.

Gareth Southgate a amené plusieurs joueurs passionnants avec lui dans les positions avancées pour l’Euro 2020 cet été. Cependant, aucun n’a fourni le genre d’alternative à Harry Kane qu’Antonio aurait pu offrir, l’Angleterre n’ayant pas réussi à franchir le dernier obstacle.

Le favori des fans de West Ham devrait jouer pour la Jamaïque lors de la prochaine pause internationale, ce qui signifie que toute perspective que Southgate utilise son talent sans cesse croissant dans un maillot anglais sera bientôt cimentée dans le passé.

