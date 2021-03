Comment Mick Foley a été lancé à travers une table enflammée à WrestleMania 22 by Edge et ce que Vince McMahon a pensé de l’un des derniers matchs brutaux

Edge et Mick Foley se sont vraiment poussés à leurs limites en 2006.

Le couple s’est rencontré à WrestleMania 22 à la recherche de choses très différentes. Edge cherchait vraiment à s’affirmer en tant que joueur de l’événement principal et à devenir champion du monde.

Edge et Mick Foley ont disputé l’un des derniers matchs vraiment brutaux de la WWE

Il commençait tout juste à devenir rouge grâce à sa liaison avec Lita qui prenait vie à l’écran également.

Foley était à l’autre bout du spectre. Trois fois champion du monde qui a pris sa retraite en 2000, mais tout comme The Undertaker jusqu’à la fin de sa carrière l’année dernière, il s’est retrouvé à courir après l’envoi parfait des années après qu’il aurait dû.

De 1999 à 2006, Foley était devenu le roi de la fabrication d’un événement principal légitime.

The Rock en 1999, Triple H en 2000 et Randy Orton en 2004 peuvent tous remercier Foley de les avoir aidés à atteindre le niveau supérieur de leur carrière.

La WWE espérait que la légende du hardcore pourrait saupoudrer une partie de cette poussière d’étoile raréfiée sur Edge à WrestleMania 22 et la superstar en plein essor Rated-R, un homme qui n’était pas étranger au danger dans un ring de la WWE, a saisi l’occasion.

La plupart des fans pensaient que c’était juste une allumeuse, mais Edge et Mick Foley l’ont vraiment fait

Le match avait une tonne de taches brutales impliquant des chaises et des punaises. Mais le match est célèbre pour la table enflammée qu’Edge a lancée à Foley au point culminant.

«Je n’y ai pas trop réfléchi, a déclaré Edge à Inside the Ropes. «Voilà le truc, si tu m’as vu faire quelque chose d’idiot comme ça, c’était mon idée.

Edge voulait mettre son nom sur la carte et alors qu’il avait eu un moment emblématique de WrestleMania lorsqu’il avait lancé Jeff Hardy hors de l’échelle à WrestleMania 17 pendant TLC II, il en avait besoin en tant que célibataire.

La WWE commençait à s’éloigner de certaines des fortes violences de l’ère Attitude et de l’ère de l’Agression impitoyable.

L’ère PG, pour ainsi dire, était dans quelques années, ce qui signifie que le moment de violence d’Edge et Foley est l’un des derniers salves de la WWE.

Oui, Edge a vraiment lancé Mick Foley à travers une table enflammée

Ils ont dû mettre en place de nombreuses mesures pour convaincre Vince McMahon qu’ils pouvaient le faire en toute sécurité, ce qui impliquait des plantes dans la foule.

«Cela devait être fait devant les commissaires des incendies, il y avait des tests effectués et il y avait au moins six commissaires des incendies dans le public au cas où quelque chose n’allait pas, mais cela a été jugé sûr et nous l’avons fait. Nous l’avons lancé et les pouvoirs qui ont été mis en œuvre. »

Bien que la WWE soit scriptée et qu’elle essaie de la rendre aussi sûre que possible, vous ne pouvez pas faire grand-chose lorsque vous jouez avec le feu.

Edge dit que la WWE a équipé les deux hommes d’un gel résistant au feu, mais leur sueur l’a usée et ils ont subi des brûlures.

«Je n’ai pas de chemise, je plonge face à face dans ce truc. Il y va sur le dos avec 18 couches de vêtements.

«Ils nous ont mis ce gel ignifuge qui a été lavé en moins de deux minutes. J’ai plongé à travers, et ai mis ma tête dans le ventre de Mick et espéré le meilleur.

«Mais j’ai enroulé mes mains autour de lui, alors ça m’a brûlé les bras, brûlé beaucoup de cheveux sur mes bras et des morceaux de mes cheveux sur la tête et j’ai roulé et j’ai juste vu mon corps fumer.

«J’essayais de le faire passer pour un choc, mais je sentais ma propre chair brûlée.

«Ce n’est que dans cette industrie que vous pourriez avoir deux hommes couverts de sang, des punaises collées dans le dos et des rotules, qui viennent de se brûler, mais ils s’aiment.

«Je me suis retourné vers Mick, j’ai mis mon bras sur lui, et j’ai dit: » Je t’aime, Mickster « , et il dit: » Je t’aime aussi, Edgester. « »