Comment Microsoft transforme le Surface Duo en un ordinateur portable de jeu

24/05/2021 à 18:05 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Depuis l’annonce du Microsoft Surface Duo, la société a déjà conçu cet appareil mobile comme une nouvelle façon de jouer aux titres Xbox via l’application Game Pass en streaming. Avoir un double écran avec de telles caractéristiques pourrait profiter au jeu dans ce terminal de plusieurs manières, et ce concept s’est enfin concrétisé. Et est-ce que La prise en charge du double écran a été prise en charge via une mise à jour de l’application Xbox sur Android.

Cette nouvelle mise à jour permet à des appareils tels que le Surface Duo d’utiliser l’un des deux écrans pour le contrôle tactile, ce qui signifie que les boutons seraient placés en bas et nous permettraient de jouer les titres de manière plus confortable et simple. disponible dans l’application Xbox. C’est à travers The Verge que le journaliste Tom Warren explore toutes ces caractéristiques. Grâce au tweet que nous vous laissons en dessous de ces lignes, vous pouvez mieux voir comment cette nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo sur mobile fonctionnerait.

Microsoft transforme son Surface Duo en une Xbox portable aujourd’hui. La dernière mise à jour de l’application pour Xbox Cloud Gaming (xCloud) vous permet d’utiliser un écran pour les commandes tactiles et l’autre pour le jeu. C’est comme une Nintendo 3DS avec des jeux Xbox. Détails ici: https://t.co/ubbsEAW3r8 pic.twitter.com/aP94t9xgzC – Tom Warren (@tomwarren) 24 mai 2021

Au cours des derniers mois, Microsoft a ajouté le contrôle tactile à un bon nombre de jeux sur sa plate-forme Game Pass. Pour le moment, il y a plus de 50 jeux qui ont cette fonction, pouvant profiter de titres tels que Sea of ​​Thieves, Gears 5 ou Donjons Minecraft avec ces commandes. Cependant, au cas où cela ne nous convaincrait pas, nous avons également la possibilité de connecter un contrôleur à l’appareil et de jouer via des commandes physiques.