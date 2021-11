Comment Mike White est devenu le starter improbable des Jets

Il semble seulement que le quart-arrière des Jets Mike White soit sorti de nulle part. Bien qu’il ait pu être un mystère pour la plupart des fans avant la performance de 405 verges de dimanche contre les Bengals, le chemin a été long pour White pour obtenir son premier départ dans la NFL. Voici un aperçu :

25 mars 1995 : White est né à Pembroke Pines, en Floride.

Automne 2012: White devient le quart partant en tant que senior à la NSU University School à Fort Lauderdale, en Floride. Il passe pour 2 201 verges, 22 touchés et deux interceptions et mène l’école à un championnat d’État. White était également un lanceur vedette de baseball à l’école.

2013-14 : White a choisi le sud de la Floride comme collège et a commencé cinq matchs en première année. Il a lancé pour 1 083 verges, trois touchés et neuf interceptions cette année-là. En 10 départs en deuxième année, il a récolté 1 639 verges, huit touchés et sept interceptions.

2015-17 : Avant son année junior, White a été transféré dans l’ouest du Kentucky après que le sud de la Floride a changé d’infraction. Il a raté la saison 2015 en tant que transfert, puis est devenu le partant en 2016. Il a lancé pour 4 363 verges, 37 touchés et sept interceptions cette année-là. Au cours de sa dernière année, White a lancé pour 4 177 verges, 26 touchés et huit interceptions.

28 avril 2018 : Les Cowboys sélectionnent White au cinquième tour du repêchage de la NFL avec le 171e choix au total. Il était le huitième quart-arrière pris dans un repêchage dirigé par Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen, Josh Rosen et Lamar Jackson.

31 août 2019 : Après avoir concouru pour le poste de remplaçant derrière Dak Prescott au camp d’entraînement, White est coupé par Dallas. Les Cowboys gardent Cooper Rush sur White.

25 septembre 2019 :

Les Jets signent White dans l’équipe d’entraînement. Il passe le reste de la saison avec eux mais ne fait pas partie de la liste active.

Mike White avec les Western Kentucky Hilltoppers..

30 décembre 2019 : Les Jets signent avec White un contrat réserve/futurs, qui est essentiellement une invitation au camp d’entraînement.

5 septembre 2020 : Les Jets ont réduit les Blancs dans le cadre de leur alignement réduit à 53 à la fin du camp d’entraînement. Ils le signent à l’équipe d’entraînement le lendemain après qu’il efface les dérogations.

12 septembre 2020 : Les Jets signent White sur la liste active pour servir de remplaçant à Sam Darnold alors que Joe Flacco se remet d’une opération au cou.

1er octobre 2020 : Les Jets renoncent à White avec Flacco désormais en bonne santé. Ils le signent de nouveau à l’équipe d’entraînement quatre jours plus tard.

10 octobre 2020 : Les Jets l’élèvent de l’équipe d’entraînement pour soutenir Flacco contre les Cardinals avec Darnold absent en raison d’une blessure à l’épaule. Ils font la même chose une semaine plus tard lorsque les Jets affrontent les Dolphins. Il est retourné à l’équipe d’entraînement après chaque match.

9 novembre 2020 : Les Jets signent White sur la liste active pour servir à nouveau de sauvegarde de Flacco contre les Patriots.

10 novembre 2020 : Les Jets renoncent à White et le re-signent dans l’équipe d’entraînement un jour plus tard.

21 novembre 2020 : Les Jets signent White sur la liste active pour soutenir Flacco contre les Chargers.

23 novembre 2020 : Les Jets renoncent à White et le re-signent dans l’équipe d’entraînement un jour plus tard.

Le voyage en montagnes russes de Mike White jusqu’à son premier départ dans la NFL comprenait de nombreuses coupes dans l’alignement.Robert Sabo

4 janvier 2021 : Les Jets signent White pour un autre contrat réserve/futur.

Août 2021 : White bat James Morgan pour servir de remplaçant à Zach Wilson pour commencer la saison.

24 octobre 2021 : Wilson se blesse au genou au deuxième quart contre les Patriots. Les blancs entrent dans le match et lancent pour 202 verges, un touché et deux interceptions dans une défaite de 54-13.

Dimanche: White obtient son premier départ dans la NFL contre les Bengals 5-2 au MetLife Stadium. Il lance pour 405 verges, trois touchés et deux interceptions dans une victoire de 34-31. White devient le deuxième quart-arrière de l’histoire de la NFL à lancer pour 400 verges lors de son premier départ, rejoignant Cam Newton. Après le match, l’entraîneur Robert Saleh a déclaré que les Blancs entameraient le prochain match des Jets jeudi contre les Colts et laisseraient la porte ouverte aux Blancs qui resteraient le partant au retour de Wilson.