Comment Mike White, le créateur de Survivor Alum et White Lotus, a aidé Jeff Probst à changer le cours de la saison 41

Il semblerait donc que Jeff Probst et CBS préparaient une version plus profonde du Monopoly pour Survivor 41, mais comme l’a dit Mike White, c’est intéressant mais pas nécessairement ce que les fans de Survivor voulaient. Lorsque les jetons de feu ont été introduits pour la première fois au cours de la dernière saison, Winners at War, il y avait certains reproches que la torsion était en fait un peu fastidieuse. (Bien qu’entre les mains de quelqu’un comme Tony Vlachos, vainqueur de cette saison, cela a eu ses avantages.) Je suppose que nous avons Mike White, Ned Schneebly de la School of Rock lui-même, à remercier pour Probst d’avoir entièrement mis ce programme au rancart.