Comment Miley Cyrus est devenue l’une des icônes LGBTQ + les plus féroces au monde

Dans les paroles de Miley Cyrus: « On peut embrasser qui on veut / On peut baiser qui on veut. »

À 29 ans, la chanteuse nominée aux Grammy a déjà prouvé qu’elle était l’une des militantes LGBTQ+ les plus puissantes au monde, utilisant sa plateforme et ses paroles pour plaider en faveur de l’égalité et de l’acceptation. Nous ne pouvons pas arrêter d’être obsédés par son parcours de la star d’Hannah Montana à la fière icône pansexuelle qu’elle est aujourd’hui.

Pour célébrer le mois de la fierté en juin, Miley a interprété des chansons à succès de Cher, Madone, Les prétendants, George michael, ABBA et plus encore pendant Peacock’s Miley Cyrus Presents Stand by You. Comme Miley l’a taquiné sur Twitter, « J’ai beaucoup d’invités. Beaucoup de #Fierté. ET BEAUCOUP DE CHANGEMENTS DE GARDE-ROBE. » Évidemment, ça va être une fête massive aux USA »

Comme les fans le savent bien, ce n’est pas sa première célébration de la communauté queer. Elle est devenue pansexuelle il y a cinq ans et milite pour l’égalité depuis des années.