Comment Miranda Kerr entretient une relation « étroite » avec l’ex Orlando Bloom

Être cool avec son ex ne se démode jamais.

Miranda Kerr est la première à admettre qu’elle a une « famille moderne ». Non seulement elle est proche de son ex Orlando Bloom, mais la businesswoman est aussi BFF avec son fiancé Katy Perry.

Le sept. 28 épisode du podcast d’InStyle Mesdames d’abord Avec Laura Brown, Miranda a partagé de nouveaux détails sur son équipe qui prouve une fois de plus que la paix est bien meilleure que le drame.

“C’est incroyable que [Orlando and I] ont pu trouver d’autres partenaires qui travaillent vraiment bien avec nous, “Miranda a partagé.”[My husband] Evan Spiegel et Orlando s’entend vraiment aussi bien que Katy et moi, donc c’est une telle bénédiction, et il n’a pas besoin d’être autrement. Cela peut être harmonieux et vous pouvez être super gentil. »

En fait, l’amitié de Miranda avec le juge d’American Idol a commencé très rapidement. En 2016, le mannequin a rappelé avoir été présenté pour la première fois à Katy. Avant que vous n’imaginiez une rencontre et une salutation maladroites, Miranda dit que c’était tout le contraire.