Comment Mirror Palais, Marcelo Gaia a trouvé l’inspiration de la nostalgie – WWD

Au milieu d’un verrouillage mondial, l’industrie de la mode a vu certaines marques prospérer tandis que d’autres ont été confrontées à de graves défis. La première est la marque montante Mirror Palais, qui a connu un immense succès malgré la pandémie en cours.

Mirror Palais a été créé par le styliste Marcelo Gaia en août 2019 presque immédiatement après que Gaia ait décidé de fermer sa première marque, Rosemilk, qu’il avait lancée avec un ami l’année précédente. Il a choisi le nom “Mirror Palais” parce que c’était un nom d’utilisateur qu’il avait toujours utilisé sur les réseaux sociaux en grandissant.

« J’ai juste aimé la façon dont ça sonnait. Je savais que rien d’autre ne surviendrait lorsque vous le chercheriez, donc c’était important pour moi aussi », a déclaré Gaia à WWD. “Pour la plupart, j’avais l’impression que cela jouait sur le fantasme vraiment romantique que je voulais créer avec la marque.”

Élevée à New York par sa mère célibataire, une immigrante brésilienne, Gaia a trouvé une abondance d’inspiration dans sa garde-robe, dont la plupart se composait de styles populaires dans les années 1980 tels que des tailleurs jupes, des bikinis taille haute, Victoria’s Secret et “beaucoup de vêtements sensuels. Il attribue également ses idées à des films et à des émissions de télévision que lui et sa sœur aînée regarderaient sur HBO en grandissant.

« Nous n’avions pas vraiment d’argent, mais [my mom] juste eu tellement de vêtements. Fondamentalement, tout ce qu’elle a possédé, elle ne s’en est jamais débarrassée », a déclaré Gaia. « Donc, en arrivant à l’âge adulte, lorsque j’ai commencé à m’habiller, je ne pouvais pas vraiment faire du shopping au centre commercial, alors je regardais dans son placard et assemblais des tenues de cette façon. C’est beaucoup de nostalgie, au fond.

Bien que Gaia ait créé Mirror Palais en août 2019, il n’a sorti sa première collection complète qu’en décembre. Gaia a déjà développé une suite grâce au succès de ses travaux passés, y compris Rosemilk, donc au printemps 2020, certaines des pièces de Mirror Palais étaient déjà devenues virales à quelques reprises avec l’aide d’influenceuses telles que Alyssa Coscarelli et Jen Ceballos, connue sous le nom de @ alyssainthecity et @endlesslyloveclub sur Instagram.

Selon Gaia, la première célébrité à porter Mirror Palais était Dua Lipa, qui a enfilé son haut court à col en rouge pour son clip “Break My Heart”, sorti en mars 2020. Cependant, le premier moment street-style de la marque a été de nul autre que Bella Hadid, qui portait le polo à armatures coupé en jaune pâle à New York, où Mirror Palais est basé.

Bien qu’il n’ait pas utilisé beaucoup de soutien de célébrités depuis sa création, Mirror Palais a réussi à se poser sur les radars de beaucoup, créant un grand nombre d’abonnés sur Instagram et TikTok. Bien que Gaia n’ait abandonné que deux collections jusqu’à présent, une grande partie a tendance à se vendre en quelques heures. Sa robe de fée désormais virale et convoitée, par exemple, s’est vendue en quelques minutes après sa sortie en février pour la précommande.

Désormais, les pièces emblématiques de Mirror Palais ont été vues sur Olivia Rodrigo, Ariana Grande, Kendall Jenner et, plus récemment, Emily Ratajkowski, qui portait de nombreuses pièces de la dernière collection de Gaia lors de vacances en Italie le mois dernier.

“Je pense que c’est juste très validant”, a déclaré Gaia à propos de la popularité de sa marque parmi les célébrités à la mode. “Mirror Palais est allé assez loin sans aucune sorte d’approbation de célébrité. Ces femmes peuvent porter tout ce qu’elles veulent dans le monde entier et ont leur propre sens du style très fort. Donc, pour qu’ils veuillent porter mes affaires, j’ai l’impression de faire des vêtements vraiment cool. J’ai juste besoin de continuer et je devrais continuer à me faire confiance.

Bien que COVID-19 ait posé de nombreux défis pour les entreprises l’année dernière, en particulier les plus petites, Mirror Palais a réussi à rester à flot grâce à son modèle déjà uniquement en ligne.

“Nous avons vraiment prospéré dans cet environnement en raison du fait que nous sommes en ligne et que vous pouvez découvrir en toute sécurité Mirror Palais au milieu d’une pandémie”, a déclaré Gaia. “Cela a évidemment des inconvénients, tellement de choses terribles, mais je pense que beaucoup d’entreprises en ligne ont énormément grandi en ce moment, car que devez-vous faire d’autre que regarder votre téléphone?”

En plus de travailler déjà avec une petite équipe pour la conception, la réalisation et les communications, Gaia embauche des entrepreneurs qui ont de petites équipes de travailleurs du vêtement lorsqu’il s’agit de confectionner les vêtements. En raison de sa production à petite échelle, la pandémie a ralenti leur exécution, de sorte que de nombreux clients reçoivent leurs précommandes quelques mois plus tard. Gaia espère changer cela pour l’avenir, mais pas au prix d’une main-d’œuvre bon marché.

« Je veux les livrer plus rapidement. Je veux que tout soit prêt pour qu’au moment où nous les obtenons, nous obtenions la précommande et que cela passe directement à la couture », a déclaré Gaia à propos de ses objectifs pour Mirror Palais. «Je veux juste qu’il y ait une infrastructure plus solide en place pour que nos entrepreneurs soient prêts pour nous et qu’ils se défoulent. J’aimerais juste pouvoir livrer les choses plus rapidement. Je suis tellement reconnaissant que les gens soient si patients. J’espère qu’ils continueront à être patients et que les pièces valent la peine d’attendre.

Finalement, Gaia souhaite ouvrir un espace pour le public à New York où les gens peuvent venir faire un essayage sur mesure et continuer à créer des vêtements polyvalents avec du stretch qui peuvent s’adapter au corps de chaque femme.

“Je suis constamment à la pointe de la fantaisie et de la portabilité, et donc je continue vraiment à m’y plonger, sans perdre la fantaisie, ne pas perdre la portabilité”, a-t-il déclaré. « J’aimerais faire du Mirror Palais plus Mirror Palais, si cela a du sens. »

