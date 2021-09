Comment Miyamoto de Nintendo a corrigé les retours de Donkey Kong Country

in

L’anecdote d’un ancien développeur de Retro Studios sur sa collaboration avec le légendaire designer Nintendo Shigeru Miyamoto est trop belle pour ne pas être partagée. Cela ne surprendra personne que le créateur de Mario sache exactement ce qu’il fait (la plupart du temps), mais entendre comment il travaille dans la pratique ajoute une toute autre couche d’artisanat idiosyncratique à apprécier.

L’histoire vient de l’ancien designer de Metroid Prime, Mike Wikan, qui a parlé de la création de Donkey Kong Country Returns pour la Wii en 2010 dans le dernier épisode du podcast Kiwi Talkz (via Nintendo Life). Une fois, le développeur de Retro Studios et ses collègues montraient le jeu de plateforme à Miyamoto et recherchaient des commentaires. Quelles observations éclairantes Miyamoto aurait-il pour l’équipe après avoir essayé cette première version ? Aucun, il s’avère. Au moins pas au début.

« Il courait dans le coin avec DK – nous avions le package DK en cours dès le début – et il soulevait un peu de poussière et se rendait dans le coin », a déclaré Wikan. « Il a fait ça pendant longtemps, environ 20 minutes, et nous nous sommes dit : « Qu’avons-nous fait de mal ? Que trouve-t-il ? »

Ce n’était pas une erreur que Miyamoto avait découverte, mais plutôt une opportunité. Il s’était apparemment concentré sur les effets des particules de la poussière pendant tout ce temps. Une fois satisfait, il s’est tourné vers Wikan et l’équipe pour leur demander s’ils pouvaient donner à Donkey Kong une nouvelle capacité de souffle. C’était une proposition étrange, mais elle a fini par être la bonne. Dans le jeu terminé, DK peut tirer sur des objets pour révéler des secrets et ouvrir de nouvelles voies, ainsi qu’éteindre des incendies avant de piétiner les ennemis. Le tout est une grande partie de l’identité de Donkey Kong Country Returns et une manière importante de s’appuyer sur les bases de la trilogie originale.

La responsabilité de Miyamoto pour le mécanicien de soufflage a déjà été mentionnée dans une interview d’Iwata Asks, mais la lenteur et l’attention méthodique aux détails décrites par Wikan le rendent d’autant plus fascinant, comme quelqu’un qui change le cours d’une symphonie ou d’une fresque en ayant un réfléchir longuement, puis apporter une seule note ou un seul coup de pinceau. Les grands jeux Nintendo ont ces embellissements supplémentaires. Les meilleurs en regorgent.

“Il manquait de fantaisie, il manquait ce sens ludique du personnage”, a déclaré Wikan. “[Miyamoto] avait son doigt sur le pouls immédiatement. Il savait ce qu’il voulait. Il voulait un peu de saveur ajoutée à DK qui était un peu fantaisiste. Et ça a parfaitement fonctionné, c’était l’appel parfait.

Ce qui me rappelle : un nouveau jeu Donkey Kong quand ?