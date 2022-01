Comment modifier la saveur de l’oignon simplement en changeant la façon dont il est coupé | Vie

L’oignon nous fait pleurer, mais il nous fait aussi profiter, ce n’est pas en vain qu’il est un ingrédient fondamental de notre gastronomie. Mais saviez-vous que vous pouvez légèrement modifier sa saveur et sa texture simplement en changeant la façon dont il est coupé ?

Il existe mille et une astuces pour éviter de pleurer en coupant l’oignon, certaines fonctionnent mieux que d’autres, même si ce que vous ne saviez probablement pas, c’est que ce légume si particulier se comporte différemment selon la façon dont vous le coupez avec le couteau.

Couper un oignon n’est pas facile, sa forme et sa texture glissante, ainsi que sa structure en couches n’aident pas, même si à partir de maintenant, vous devez faire très attention, car la façon dont vous le coupez peut changer sa saveur et sa texture.

Fondamentalement, Il existe deux manières de couper l’oignon : longitudinalement, en coupant des lanières de la racine à la tige, ou transversalementSelon la façon dont vous le faites, le résultat sera très différent.

Et c’est que la saveur de l’oignon change selon le type de coupe, comme on peut le lire dans Purée. Couper l’oignon en travers rend la saveur de plus en plus forte, tandis que la coupe longitudinale lui donne une saveur légèrement plus délicate et une texture plus ferme..

Ce changement de saveur est dû à la structure interne particulière des oignons à base de couches. Lorsque ces couches sont coupées transversalement, elles se séparent en morceaux plus petits libérant une plus grande quantité de jus et de gaz qui lui donnent cette saveur forte et particulière, et qui nous font aussi pleurer.

Comme expliqué dans une étude du magazine ACS Chemical Biology et que l’on peut lire dans le New York Times, ces gaz gênants sont produits en réaction de la plante en tant que mécanisme de défense qui protège les oignons d’éventuels microbes et animaux (y compris nous les êtres humains ) « C’est similaire aux gaz lacrymogènes », ont-ils souligné dans la publication.

Cependant, lorsqu’il est coupé longitudinalement dans le sens des fibres, sa structure est préservée, conservant sa forme même après une longue cuisson, contenant une plus grande quantité de ces jus et gaz à l’intérieur., donc en plus de pleurer moins, sa saveur sera plus douce et sa texture est plus ferme, idéale pour une consommation crue ou pour une cuisson plus longue.