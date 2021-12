Comment modifier les commandes des AirPods, y compris Siri et la vitesse

Les AirPods Pro ont d’excellentes fonctionnalités telles que la suppression du bruit et un mode Transparence avec une conception intra-auriculaire. Et pour basculer entre ces fonctionnalités et d’autres, les capteurs de force des tiges AirPods Pro (et AirPods 3) offrent un contrôle facile. Lisez la suite pour savoir comment modifier les commandes des AirPods, y compris la vitesse de la presse, la durée de la presse et ce que font vos capteurs de force gauche et droite, et plus encore.

Les AirPods gen 1 et 2 utilisent des doubles pressions sur les écouteurs pour les commandes. Mais les AirPods Pro et AirPods 3 utilisent une pression sur le capteur de force intégré à la tige de chaque oreillette. Une pression longue (Apple appelle cela une pression longue, mais vous avez vraiment besoin de deux doigts) permet de basculer entre la suppression du bruit et le mode Transparence, tandis que des pressions simples, doubles et triples contrôlent la lecture audio.

Nous examinerons trois façons de basculer entre la suppression du bruit, la transparence et la désactivation, comment personnaliser vos capteurs de force, y compris la vitesse et la durée de la pression, et comment activer la suppression du bruit lors de l’utilisation d’un seul AirPod Pro.

Comment modifier les contrôles des AirPods

Modification des capteurs de force AirPods Pro/AirPods 3 gauche et droit : sur votre iPhone, accédez à Paramètres > Bluetooth Appuyez sur le « i » à côté de vos AirPods (assurez-vous qu’ils sont connectés) Sous « Appuyez et maintenez les AirPods », choisissez À gauche ou À droite

Personnalisez si votre AirPod Force Sensor active le contrôle du bruit ou Siri Vous pouvez également choisir d’inclure « Off » dans les commandes de contrôle du bruit

Une autre option au bas de cet écran consiste à personnaliser le fonctionnement des microphones de vos AirPods Pro.



Comment modifier les commandes des AirPods – appuyez sur la vitesse et la durée : Ouvrir Réglages puis dirigez-vous vers Accessibilité

Faites glisser vers le bas et appuyez sur AirPods

Ajustez votre vitesse d’appui et la durée d’appui en choisissant autre chose que par défaut Vous pouvez également activer Suppression du bruit avec un seul AirPod en l’activant en bas de cet écran de paramètres

Si vous n’êtes pas déjà familier, voici tous les contrôles possibles avec les AirPods Pro :

