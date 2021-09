Comment modifier les raccourcis de votre écran de verrouillage sur Android 12 sur un Pixel

Android 12 apporte de nombreuses améliorations aux meilleurs téléphones Android, et celui qui est un peu négligé est la possibilité d’ajuster la technologie de la maison intelligente à partir de votre écran de verrouillage. De la gradation des lumières au réglage de votre thermostat, votre écran de verrouillage offre des raccourcis rapides qui vous permettent de prendre le contrôle sans avoir à lancer une application au préalable. Nous vous montrerons où ils se trouvent et comment les configurer à votre guise.

Comment changer les raccourcis de votre écran de verrouillage sur Android 12

Tout d’abord, accédez à votre écran de verrouillage. La façon la plus simple de le faire est d’appuyer sur le bouton d’alimentation de votre téléphone pour éteindre l’écran, puis d’appuyer à nouveau pour rallumer l’écran. À partir de là, suivez ces étapes.

Appuyez sur le bouton dans le coin inférieur gauche qui ressemble à une petite maison. Cela fera apparaître les commandes de votre maison. Appuyez sur le trois points dans le coin supérieur droit.

Robinet Ajouter des contrôles ou Modifier les contrôles. Nous traiterons d’abord des contrôles d’édition.

Source : Adam Doud/Android Central

Lorsque vous appuyez sur modifier, mettez votre ÉPINGLER (ou scannez votre empreinte digitale) pour déverrouiller le téléphone.

Ensuite, vous verrez tous les contrôles que vous avez actuellement configurés. Vous pouvez supprimer le coche pour supprimer la commande, et vous pouvez appuyer et maintenir pour faire glisser les commandes dans l’ordre que vous souhaitez.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur sauvegarder.

Source : Adam Doud/Android Central

Comment ajouter des commandes de maison intelligente à votre écran de verrouillage

Ensuite, nous parlerons de l’ajout de contrôles.

Appuyez sur le bouton de votre écran de verrouillage qui ressemble à une maison, comme décrit ci-dessus. Appuyez sur le trois points dans le coin supérieur droit.

Robinet Ajouter des contrôles.

Source : Adam Doud/Android Central

Entrez votre ÉPINGLER ou scannez votre empreinte digitale.

Ici, vous verrez une liste des contrôles disponibles. Appuyez sur le cases à cocher pour ajouter ou supprimer des coches à votre guise.

Au bas de la liste, appuyez sur voir d’autres applications.

Source : Adam Doud/Android Central

Cela vous donne le choix de Accueil ou Contrôles de chat. Robinet Contrôles de chat.

Ici, vous pouvez ajouter un Barboteur d’eau, Bol de nourriture, ou Jouet si tu veux.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur sauvegarder.

Source : Adam Doud/Android Central

Une fois que vous avez terminé de configurer cela, les commandes seront disponibles à partir de votre écran de verrouillage en appuyant sur la maison sur votre écran de verrouillage.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Un mot sur les contrôles de chat

Vous vous souviendrez peut-être que l’œuf de Pâques dans Android 11 impliquait d’attirer des chats dans vos notifications et de les collecter. La présence de commandes de chat dans le menu de contrôle de la maison Android 12 indique que la tradition peut continuer. Au moment d’écrire ces lignes, malgré le maintien d’un bol plein et d’un barboteur d’eau pendant quelques jours, nous n’avons pas encore vu de chat. Il est possible que ces contrôles soient supprimés de la version finale d’Android. Quoi qu’il en soit, nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article une fois que nous en saurons plus.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Les bonnes choses entrent en 3

Review: La Fitbit Versa 3 pourrait bien être la meilleure montre intelligente de Google

Bien qu’elle ait été légèrement sous-cuite lors de sa première sortie, une série de mises à jour logicielles ont fait de la Fitbit Versa 3 ma montre intelligente Google préférée. Un suivi de la santé de premier ordre et une excellente intégration de Google Assistant ne sont que deux des raisons pour lesquelles je pense que vous devriez considérer cela comme portable.

Il est temps de se recentrer

Les smartphones ont besoin d’un décalage de la mise au point de l’appareil photo vers le reste de l’appareil

Les caméras des smartphones sont devenues vraiment bonnes. Obtenir une photo de haute qualité ne nécessite plus d’acheter le meilleur du meilleur téléphone. Cependant, les fabricants poussent toujours les caméras comme principal argument de vente de leurs téléphones. Il est temps que les marques commencent à prendre plus de risques sur le matériel et se concentrent davantage sur le reste du téléphone.