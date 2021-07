Comment modifier votre thème et vos paramètres de discussion dans Telegram

in

L’un des avantages des meilleures applications de messagerie est que vous pouvez les personnaliser et les concevoir pour qu’elles ressemblent exactement à ce que vous voulez. C’est vrai de Signal, c’est vrai de WhatsApp, et bien sûr, c’est vrai de Telegram. Nous allons vous montrer à quel point il est facile de modifier votre thème, vos arrière-plans et vos paramètres de discussion sur Telegram afin que votre expérience de messagerie soit aussi colorée que vous l’êtes.

Comment modifier votre thème et vos paramètres de discussion sur Telegram

Ouvrez le Application télégramme sur votre téléphone. Appuyez sur le icône de menu dans le coin supérieur gauche. Appuyez sur Paramètres.

Appuyez sur paramètres de discussion. À partir de là, vous pouvez personnaliser presque toutes les fonctionnalités de conception de vos discussions, y compris la taille du texte, la forme des bulles et la couleur.

Source : Android Central Appuyez sur Changer l’arrière-plan du chat.

Faites défiler les disponibles Options d’arrière-plan de discussion. Vous pouvez télécharger votre propre arrière-plan de discussion en appuyant sur Sélectionnez dans la galerie, ou choisissez simplement de Définir une couleur.

Source : Android Central

Sélectionnez votre arrière-plan préféré.

Notez que maintenant, vous pouvez également choisir parmi une large sélection d’arrière-plans animés qui sont des fonds d’écran dégradés multicolores qui se déplacent et se mettent à jour de manière algorithmique chaque fois que vous envoyez un message. Appuyez sur Flou ou alors Mouvement pour modifier l’effet de votre arrière-plan de discussion.

Robinet Définir l’arrière-plan confirmer.

Source : Android Central Pour rechercher des arrière-plans supplémentaires par couleur ou par thème, appuyez sur le barre de recherche en haut de l’écran Modifier l’arrière-plan du chat.

Appuyez sur une couleur pour voir options par couleur.

Source : Android Central

Tapez un sujet dans la barre de recherche pour trouver thèmes spécifiques, comme les montagnes ou les océans.

Source : Android Central

De retour dans le menu Paramètres de chat, appuyez sur l’un des Thèmes de couleurs dans le carrousel. Cela changera l’apparence générale de l’application elle-même.

Source : Android Central

Appuyez sur l’un des points colorés sous le thème de couleur pour modifier la représentation visuelle des bulles de discussion, notamment en personnalisant la couleur et le dégradé exacts des bulles de discussion.

Source: Android Central Faites défiler plus bas dans les paramètres de discussion pour activer des fonctionnalités telles que Mode nuit automatique et Activer les animations.

Appuyez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit pour créer un nouveau thème ou réinitialiser l’application à son état par défaut.

Source : Android Central

Des millions de personnes ont afflué d’autres applications de messagerie comme WhatsApp ou SMS vers des applications comme Signal et Telegram, en grande partie parce que ces dernières offrent une sécurité aussi bonne, sinon meilleure, que les autres options. Ces applications de messagerie indépendantes comme Telegram sont également super personnalisables et fonctionnent comme des réseaux sociaux alternatifs avec des canaux privés, des autocollants personnalisés et d’autres fonctionnalités amusantes.

Si vous recherchez l’un des meilleurs téléphones Android pour découvrir Telegram, ne cherchez pas plus loin que le Samsung Galaxy S20 FE.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.