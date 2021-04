Comment MonsterVerse Studio Legendary se sent à propos de Godzilla Vs. Kong fait fonctionner son box-office maintenant

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Le box-office théâtral est si vide depuis plus d’un an qu’il y a essentiellement des tumbleweeds qui le traversent. La plupart des films qui sont sortis en salles sont des productions plus petites dont on ne s’attendait pas à ce qu’elles établissent des records, car tous les films qui ont besoin d’un box-office solide pour réussir ont été continuellement retardés en attendant que les gens soient à la fois disposés et capables de retourner en salles. . Mais avec la sortie de Godzilla vs Kong, il semble que le temps soit enfin venu, et le studio a réagi à son arrivée risquée.