Comment monter de niveau rapidement dans Pokémon Unite sur Android

Pokémon Unite est disponible sur Android pour que tout le monde puisse jouer gratuitement. Cette arène de combat en ligne multijoueur (MOBA) oppose les joueurs les uns aux autres dans des combats d’arène 5v5 où l’équipe qui bat le plus de Pokémon et marque le plus de points gagne. Les joueurs peuvent faire évoluer leur Pokémon pendant la bataille, ce qui leur donne un avantage contre des ennemis plus faibles. Faites-le rapidement et vous pourrez prendre le dessus dans un match, menant votre équipe à la victoire.

Voici quelques conseils que nous devons mettre à niveau votre Pokémon plus rapidement dans ce qui sera certainement l’un des meilleurs jeux Android de ces dernières années.

La mise à niveau dans Pokémon Unite est assez simple et se produit naturellement tout au long de chaque bataille. Les Pokémon des joueurs commencent toujours leur première évolution au niveau 1. Bien que tout le monde monte généralement de niveau au même rythme, il existe quelques astuces que vous pouvez utiliser pour monter de niveau encore plus rapidement. Ne restez pas inactif et vous devriez faire évoluer votre Pokémon en un rien de temps.

Vaincre des Pokémon sauvages

Les Pokémon sauvages sont faciles à vaincre et ils sont nombreux. Bien qu’ils ne récompensent pas le plus d’expérience, c’est certainement une bonne méthode d’agriculture pour monter de niveau rapidement, surtout en début de partie. Ils ne se battront pas autant que les Pokémon d’un autre dresseur et vous n’aurez pas à vous soucier d’être constamment vaincu.

Battez d’autres dresseurs

Battre d’autres entraîneurs est beaucoup plus difficile, mais le risque en vaut la peine. Non seulement vous gagnez une bonne quantité d’expérience, mais cela rend également leurs bases vulnérables afin que vous puissiez marquer des points avec l’énergie Aeos que vous avez collectée. Vous pourrez distinguer le Pokémon d’un dresseur d’un Pokémon sauvage par sa barre de santé et son nom plus grands.

Marquer des points

Peu importe le nombre de Pokémon que vous battez, le véritable défi de Pokémon Unite est de marquer des points. C’est ainsi que vous gagnerez un match, et c’est aussi ainsi que vous pourrez acquérir de l’expérience pour passer au niveau supérieur. En éliminant les Pokémon adverses, vous pouvez collecter de l’énergie Aeos. Déposez-le dans le but d’un ennemi et vous gagnerez de l’expérience tout en rapprochant votre équipe de la victoire. Si vous êtes touché par un autre Pokémon pendant que vous essayez de marquer, cela interrompra le processus.

Obtenez le dernier coup sur Pokémon

Pokémon Unite est un jeu d’équipe, ce qui signifie que vos coéquipiers peuvent attaquer le même Pokémon que vous. Cela vous donne un énorme avantage dans un combat, mais cela signifie également que vous ne gagnerez peut-être pas autant d’expérience que vous l’auriez espéré. L’entraîneur qui donne le “coup mortel”, pour ainsi dire, et obtient le dernier coup sur un Pokémon gagnera le plus d’expérience dans ce combat. Évidemment, si vous affrontez un Pokémon par vous-même, vous gagnerez le maximum d’expérience.

Utiliser un partage EXP

Bien qu’il agisse un peu différemment de son homologue principal, l’EXP Share vise à améliorer votre expérience. En tant qu’objet tenu, le tenir peut vous donner une expérience supplémentaire dans un match, ce qui rend beaucoup plus rapide la mise à niveau de votre Pokémon. Les joueurs peuvent acheter le partage EXP dans la boutique d’objets du jeu.

Comment mettre à niveau votre entraîneur

Votre niveau d’entraîneur dans Pokémon Unite est complètement différent du niveau de votre Pokémon dans un match. Vous augmentez votre niveau d’entraîneur en remportant des matchs et en gagnant des points de combat. Il existe des moyens de suivre cette expérience.

Gagner des batailles

Il existe trois types de matchs dans Pokémon Unite : les combats rapides (débloqués au niveau entraîneur 8), les combats standard et les combats classés (nécessite au moins cinq licences Unite). Les batailles rapides récompensent le moins de points de bataille, tandis que les batailles classées en récompensent le plus, les batailles standard se situant entre les deux. Perdre l’un d’entre eux vous récompensera toujours avec des points de bataille, mais gagner vous rapportera beaucoup plus.

Pendant l’écran où vous sélectionnez votre Pokémon, vous voudrez également prendre note de la marque Bonus Débutant, affichant une petite flèche dans le coin inférieur droit de la carte. L’utilisation d’un Pokémon avec ce symbole vous rapportera des points de combat supplémentaires dans un match.