Comment Motorola est devenu numéro 3 contre toute attente

Quand vous pensez aux entreprises de smartphones à succès, quels noms vous viennent en premier à l’esprit ? Samsung, Apple, OnePlus, peut-être même Google, non ? Mais au fil des ans, une entreprise bien connue qui est tombée du wagon a lentement repris du poil de la bête, rattrapant et surpassant presque tout le monde sur le marché.

Il s’agit de Motorola et, à partir de cette date, fin 2021, la société a obtenu le titre convoité de numéro trois des fournisseurs de smartphones aux États-Unis après une année de croissance explosive. Mais cela ne s’est pas produit à l’arrière d’un nouveau téléphone phare innovant.

Le succès de Motorola n’a pas été motivé par des appareils pliables comme le Galaxy Z Flip 3, des téléphones puissants dotés d’appareils photo primés comme le Pixel 6 de Google, ou même des téléphones particulièrement durables comme le Fairphone 4. Bien au contraire.

Il a été motivé par le succès de téléphones ennuyeux et quotidiens qui ne font guère plus que répondre aux attentes à un prix abordable.

Je me suis assis avec Doug Michau, directeur exécutif du développement commercial nord-américain chez Motorola, et j’ai discuté de la stratégie commerciale de l’entreprise, de son portefeuille 2021 et de ce que l’avenir pourrait apporter au vénérable fabricant de téléphones.

Cette histoire n’est pas sexy.

Ce n’est pas une histoire pleine d’intrigues et d’audace. Au lieu de cela, c’est le classique « gagner la course lentement et régulièrement », et cela prouve que même une silhouette abattue peut faire un retour surprenant de manière importante. La société fabrique certains des meilleurs téléphones Android bon marché que vous puissiez trouver, et c’est ici que l’histoire commence.

j’ai le pouvoir

J’ai récemment assisté à l’événement d’annonce du Moto G Power (2022), un téléphone à 200 $ qui est tout sauf excitant à première vue mais, selon Michau, met en évidence les points importants pour les consommateurs dans cette gamme de prix. À savoir, un appareil avec un grand écran et une longue durée de vie de la batterie ; deux choses que le Moto G Power (2022) fait certainement bien.

On peut se demander pourquoi un tel téléphone mérite un événement pour le lancer – moi-même et beaucoup d’autres inclus – mais la réalité de l’importance de cet appareil devient évidente au moment où vous regardez le marché.

Le Moto G Power (2022) n’a peut-être pas l’air de grand-chose, mais il réussit à deux endroits qui comptent vraiment : un grand écran et une excellente autonomie de la batterie.

Selon Counterpoint Research, Motorola détenait une part de marché à un chiffre pendant le meilleur des temps avant 2021. Avant 2018, en particulier, la société faisait à peine un coup sur le radar par rapport aux OEM comme Samsung, LG et même le ZTE désormais interdit.

Mais les 24 derniers mois ont vu des changements monumentaux dans le paysage américain des smartphones. Premièrement, deux de ses plus grands rivaux dans le secteur, Huawei et ZTE, ont été désignés comme menaces nationales par le gouvernement américain. Bien sûr, vous pouvez toujours acheter des téléphones auprès de ces entreprises, mais de nombreux consommateurs hésitent à acheter auprès de ces entreprises après avoir terni leur réputation de manière significative.

D’autres entreprises comme HTC se sont tournées vers la réalité virtuelle et d’autres marchés où elles ont toujours une présence, tandis que des entreprises comme LG ont complètement cessé de fabriquer des smartphones. Essentiellement, tous les grands rivaux de Motorola aux États-Unis se sont retirés, laissant la possibilité à l’entreprise de se renforcer en silence comme l’une des rares options restantes.

Pendant ce temps, Motorola est passé d’une part de marché à un chiffre à l’expédition de 12% de tous les smartphones aux clients américains au deuxième trimestre 2021. Si vous comparez cela avec les livraisons de Motorola pour le quatrième trimestre 2020 – à peine 3% du marché au cours du trimestre le plus chargé de l’année – vous verrez à quel point le changement a rapidement enveloppé l’entreprise dans un laps de temps étonnamment court.

Maintenant, malgré ce qui semble être une longue période en tant que consommateur, 12 à 24 mois n’est pas une longue période pour le cycle de recherche et développement d’un téléphone. Les spécificités du calendrier de développement de chaque téléphone peuvent différer, mais une entreprise de la taille de Motorola ne peut pas changer la direction de sa trajectoire – ou, dans ce cas, les versions de téléphones pour l’année – en seulement 12 mois environ.

Michau a déclaré que la société était passée à ce qu’il a appelé une « campagne marketing permanente » au lieu de l’évolution des conditions du marché, garantissant que son portefeuille de téléphones était visible des mois après ses débuts, tandis que la plupart des autres sociétés de smartphones ont tendance à dépenser la majeure partie de leurs dollars de marketing à l’avance au moment du lancement d’un téléphone.

Motorola ne fabrique pas le téléphone que vous voulez cette année ; c’est faire le téléphone dont vous avez besoin.

En bref, bien que Motorola ne semble pas avoir fait tout son possible pour constituer un portefeuille d’appareils particulièrement alléchant pour 2021, ils ont mis en place le bon portefeuille pour faire des progrès significatifs en part de marché. Dans quelle mesure cela était intentionnel et dans quelle mesure n’est-il qu’un heureux accident, tout le monde peut deviner, mais c’est un véritable succès sur lequel Motorola serait intelligent de capitaliser.

La pierre d’achoppement de l’innovation

L’entreprise utilise souvent le terme « innovation significative » pour décrire ses efforts sur ses téléphones de milieu de gamme et d’entrée de gamme, des mots qui semblent souvent sonner creux face à la concurrence. Des téléphones comme le Moto Edge (2021) conviendraient bien dans une bulle mais sont éclipsés par la concurrence de toutes les manières significatives.

Pour moi, Motorola a été l’une des sociétés de smartphones les plus intéressantes au fil des ans. Alors qu’il lance sa juste part de téléphones ennuyeux, des appareils comme la gamme semi-modulaire Moto Z, le Moto X extrêmement personnalisable à l’époque et le superbe rétro-chic Moto RAZR 5G se démarquent parmi la foule de dalles sur chaque étagère de magasin .

Les consommateurs n’ont pas besoin de téléphones chers et uniques en ce moment. Ils ont juste besoin d’un téléphone qui fonctionne pour le moins d’argent possible.

Mais, comme le montre clairement le marché, les téléphones chers et uniques ne sont pas ce dont les consommateurs ont besoin en ce moment. Non, après plus d’un an et demi de pertes d’emplois et le chaos provoqué par la pandémie mondiale, les gens n’ont pas besoin de dépenser mille dollars pour un nouveau téléphone. Ils ont juste besoin d’un téléphone qui fonctionne pour le moins d’argent possible.

Comme l’a dit Michau, « votre argent est mieux dépensé sur Motorola parce que vous obtenez plus d’avantages avec toutes les fonctionnalités et la qualité du produit ».

C’est là qu’une partie de la concurrence de Motorola a échoué au cours des années précédentes. Des entreprises comme OnePlus, qui offraient un téléphone de qualité phare à moins de 400 $, sont allées loin dans le « bon » produit phare après apparemment peu de temps et vend maintenant ses téléphones à ce qui est devenu un prix normal de près de 1 000 $.

OnePlus a introduit la série Nord en 2020 et l’a suivie avec le Nord 2 cette année, donnant à l’entreprise un retour bien nécessaire dans le segment de milieu de gamme que Motorola a commencé à dominer.

Plus de 70 % des téléphones expédiés coûtent moins de 400 $, une réalité dans laquelle le catalogue de téléphones de Motorola s’intègre parfaitement.

En septembre dernier, la société de recherche et d’analyse de marché International Data Corporation (IDC) a montré que plus de 70 % des téléphones expédiés appartenaient aux catégories d’entrée de gamme et de milieu de gamme. En bref, la plupart des consommateurs n’étaient pas prêts à dépenser plus de 400 $ pour un nouveau smartphone, et ces données semblent avoir été correctes pendant la majeure partie de 2021.

Étant donné qu’une seule des versions 2021 de Motorola coûte plus de 400 $ – c’est le Motorola Edge (2021), qui coûte techniquement 700 $ même si son prix de lancement était de 500 $ – il est assez clair pourquoi Motorola a connu un tel succès cette année.

Un an sans vaisseau amiral

Source : Nick Sutrich / Android Central

Compte tenu des flirts de Motorola avec ses téléphones phares au cours des années précédentes, la société n’a pas réussi à lancer un véritable téléphone phare en 2021. La réponse de Michau à cette question était une ode assez claire à la stagnation de l’innovation sur le marché dans son ensemble. « Pour le marché américain, lorsque nous avons examiné exactement ce que nos partenaires de distribution et ce que recherchent les consommateurs », a-t-il déclaré, « nous avons simplement senti que nous n’avions pas le bon produit. »

Motorola n’avait pas l’impression d’avoir un téléphone phare qui valait la peine d’être publié, donc il n’en a tout simplement pas sorti un.

Cela semble certainement en dire long sur les produits que Motorola lance réellement et sur les efforts qu’ils sont prêts à faire pour produire un produit que les consommateurs achèteront réellement. Que la réalité corresponde à la réalisation apparente de cette année de la folie de lancer des produits phares imparfaits, ou si les contraintes de la chaîne d’approvisionnement imposées à tout le monde et à tout ont joué un rôle plus important, nous ne le saurons peut-être jamais.

Lors de l’événement Motorola de la semaine dernière, la société a pris le temps d’annoncer 312 Labs, une nouvelle initiative conçue pour renforcer davantage la société dans la recherche, la conception, l’ingénierie et l’innovation générale des produits mis sur le marché.

Tout cela fait partie de la promesse de Lenovo de doubler le budget de R&D, et Michau a spécifiquement déclaré : « nous allons doubler notre R&D, et une grande partie de cela est en fait acheminée vers nos 312 laboratoires ».

Lenovo double son budget de R&D, et une « grande partie » de celui-ci est injectée dans les 312 laboratoires de Motorola.

312 Labs n’est pas un « laboratoire » physique en soi, mais c’est un moyen pour Motorola et Lenovo de proposer, espérons-le, de meilleurs produits de manière plus rapide. Beaucoup de ces produits pourraient même ne pas être des smartphones, comme en témoignent l’annonce de la nouvelle plate-forme Snapdragon Spaces AR et l’implication de Motorola avec Qualcomm sur le projet.

Nous n’aurons pas de nouveau pliable de Motorola cette année et nous n’en verrons peut-être même pas l’année prochaine, mais il est tout à fait probable que nous puissions voir quelque chose de beaucoup plus intéressant de la part de la société en 2022.

Motorola pense qu’il s’agit toujours d’une marque à laquelle les gens ont un attachement émotionnel profond et dit que cela fonctionne pour que les gens devinent ce qui va se passer ensuite.

Motorola pense qu’il s’agit toujours d’une marque à laquelle les gens ont un attachement émotionnel profond.

L’absence d’un produit phare cette année ne semble pas nuire à Motorola de quelque manière que ce soit – bien au contraire, si les chiffres brossent un tableau clair – mais, comme nous l’avons souligné l’année dernière, la société doit continuer à travailler sur le support ses produits à long terme au lieu de simplement les commercialiser pendant longtemps.