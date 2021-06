Comment MSNBC justifie-t-il le projet malhonnête Joy Reid de défendre le projet 1619 démystifié ? 10z viral

Comment MSNBC justifie-t-elle une telle malhonnêteté ? Le réseau câblé continue de diffamer les conservateurs de racistes en raison de leur opposition à la théorie critique de la race et au projet 1619 historiquement inexact et démystifié. Lundi soir, The ReidOut, l’animatrice Joy Reid a présenté la fondatrice du projet 1619, Nikole Hannah-Jones, pour discuter des dangers d’enseigner «l’histoire blanchie à la chaux» qu’elle a qualifiée de «dernière obsession conservatrice».

Reid a dénoncé de nombreuses lois et États qui travaillaient à interdire l’enseignement de la théorie critique de la race et du projet 1619. Hannah-Jones, que Reid a saluée en tant que journaliste primée, a rapidement donné son avis : « … Nous savons que c’est le récit qui nous permet d’adopter des politiques vraiment dangereuses. C’est le récit qui permet aux citoyens d’accepter en quelque sorte cette érosion des droits civils. Ce n’est donc pas par hasard que les mêmes États qui introduisent cette théorie raciale anticritique, les lois anti-1619 du Projet introduisent également des lois sur la suppression des électeurs.

Bien sûr, il n’y avait aucune mention des faux récits trouvés dans le projet 1619, y compris la fausse idée que la Révolution américaine a été combattue pour maintenir l’esclavage. Au lieu de cela, Reid et Hannah-Jones ont fait valoir que les politiques conservatrices étaient « clairement conçues pour attiser le ressentiment des blancs » et « alimentent le récit selon lequel les Américains blancs sont attaqués ». Une meilleure façon de dire les choses serait de dire que ces lois anti-1619 n’alimentent pas le récit des médias libéraux selon lesquels l’Amérique est un pays raciste, c’est pourquoi MSNBC les a continuellement attaqués.

Ignorant toutes les critiques contre son propre travail, Hannah-Jones a attaqué les médias de droite pour avoir accroché la théorie critique de la race au récit du projet 1619. Elle les a accusés d’avoir prétendument diffusé de la propagande et de « diviser le mouvement social vers la justice en faisant croire aux Américains blancs… qu’en fait, non, vous êtes attaqué, ils essaient de prendre votre histoire ».

Ce segment fournit encore un autre exemple de la campagne de la gauche radicale contre les conservateurs et leur obsession de faire en sorte que l’histoire s’aligne sur leur récit même lorsque les faits ne sont pas de leur côté.

Ce segment a été rendu possible par Dove et Stanley Steemer. Cliquez sur les liens pour leur faire savoir ce que vous en pensez.

Le ReidOut de MSNBC

14/06/2021

19 h 20, heure de l’Est

JOY REID : Le danger d’enseigner l’histoire blanchie à la chaux n’est pas simplement caché dans un vieux manuel poussiéreux de l’ère Jim Crow. Non, ce danger est la dernière obsession conservatrice, avec plus de 20 États prenant des mesures pour interdire l’enseignement de la théorie critique de la race, y compris l’Idaho, où un groupe de travail examine les allégations d’endoctrinement dans les écoles. Ils ont maintenant soumis une demande de documents publics au district scolaire de Boise qui pourrait coûter des dizaines de milliers de dollars, car, rappelez-vous, le racisme peut coûter cher, en demandant tous les matériaux, programmes et devoirs utilisés dans les salles de classe et les formations des enseignants, ainsi matériaux utilisant le projet 1619 de Nikole Hannah-Jones.

Et maintenant Nikole Hannah-Jones, journaliste lauréate du prix Pulitzer et créatrice du projet 1619. Et vous savez, au début, il semblait que c’était une sorte d’attaque marginale contre votre projet, sur ce projet. C’est maintenant devenu une cause. Juste un échantillon. Au Nevada, un groupe du Nevada, ils les veulent – ​​ils veulent que les enseignants là-bas portent des caméras corporelles, afin qu’ils puissent surveiller ce qu’ils enseignent pour s’assurer qu’ils n’enseignent pas des choses comme le projet 1619. Ron DeSantis en Floride a accusé – a en quelque sorte – qu’il se débrouille pour lui-même, a déclaré qu’il voulait s’assurer que nous n’enseignions pas aux enfants à haïr leur pays. En Arizona, ils parlent d’imposer une amende de 5 000 $ aux enseignants s’ils discutent de sujets brûlants, tels que l’équité raciale. C’est… ça ressemble à de la folie, Nikole. Certains d’entre eux l’appellent, ils veulent plutôt une éducation patriotique. A votre avis, de quoi s’agit-il ?

NIKOLE HANNAH-JONES : Merci d’avoir pris le temps d’en discuter, Joy, parce que je pense que nous sommes en fait dans une période très dangereuse en ce moment. Quand on regarde ce que font ces lois, beaucoup de gens s’en moquent. Lorsque vous lisez leur langage, ils semblent très idiots. Mais quand vous pensez à ce que cela essaie réellement de faire, nous savons que c’est le récit qui nous permet d’adopter des politiques vraiment dangereuses. C’est le récit qui permet aux citoyens d’accepter en quelque sorte ces érosions des droits civils. Ce n’est donc pas par hasard que les mêmes États qui introduisent cette théorie raciale anti-critique, les lois anti-Projet 1619 introduisent également des lois sur la suppression des électeurs. Ces choses vont de pair.

Donc, le manuel que vous venez de lire, c’est vrai, cela fait partie du récit de la cause perdue. Le récit de la cause perdue est ce qui justifie Jim Crow. C’est un récit qui efface vraiment la cause de la guerre civile, et il essaie vraiment de valoriser le Sud et de dire que les Noirs n’étaient pas prêts pour l’autonomie, que les Noirs ne pouvaient pas s’autogouverner. Et cela justifie alors la promulgation de lois qui ont privé les Noirs du droit de vote qui ont privé les Noirs de leur droit de citoyenneté.

Donc, je suis vraiment très préoccupé par ce que signifient ces lois, en dehors du fait que je pense qu’elles sont antithétiques au premier amendement. Je pense qu’ils sont clairement conçus pour attiser le ressentiment des blancs, pour vraiment alimenter ce récit selon lequel les Américains blancs sont attaqués, qu’ils sont les principales victimes du racisme. Et cela va conduire à des politiques très, très gênantes. Donc on devrait vraiment s’inquiéter. Même si la loi semble idiote, je ne pense pas que les émotions et le genre d’hystérie qu’elles sont censées évoquer soient idiotes du tout.

REID: Non, je suis d’accord avec vous, parce que, d’accord, vous êtes – vous voyez ces choses se dérouler en même temps que certaines des mêmes voix attaquent Black Lives Matter, auquel beaucoup de jeunes blancs ont rejoint, un mouvement auquel beaucoup de jeunes blancs ont rejoint, que leurs parents et grands-parents n’aiment peut-être pas. Et quand vous voyez également cette menace pour la sécurité nationale du nationalisme blanc qui menace en fait la vie des gens dans les capitales des États, que pensez-vous du fait qu’ils ont maintenant fusionné et fusionné cette idée de théorie critique de la race, qui n’a rien à voir avec l’éducation de la maternelle à la 12e année, avec le projet 1619 ? Ils ont essentiellement transformé les deux choses en la même chose. C’est une façon de vilipender votre travail et d’entraîner votre travail dans ce récit dangereux.

HANNAH-JONES : Absolument. Je veux dire, c’est – c’est le nouveau birtherisme, n’est-ce pas ? Donc, c’est vraiment essayer de prendre une tournure. Non, la plupart des enseignants n’ont pas entendu ni étudié la théorie critique de la race. Et d’utiliser cela de manière stratégique pour attiser le ressentiment et aussi vraiment le centrer et l’accrocher au récit du projet 1619. Mais, pourquoi est-ce? Lorsque nous avons regardé l’année dernière, il s’agissait des plus grandes manifestations pour les droits civiques de l’histoire de ce pays. Vidor, au Texas, qui est une ville blanche à 99,98% qui avait combattu le gouvernement fédéral jusque dans les années 1980 à propos de la ségrégation du logement, organisait des marches Black Lives Matter. Et nous avons vu dans les sondages le soutien le plus élevé pour Black Lives Matter dans l’histoire de ce mouvement. C’est une réaction à cela.

Il n’y a donc pas que les jeunes libéraux. Ils parlaient vraiment à tous les modérés. Tous les Américains blancs conservateurs qui regardaient cela aussi et disaient, oh, mon Dieu, je – mon pays n’est pas ce que je pensais qu’il était. Ainsi, 1619 perturbe ce récit. Et, en perturbant ce récit, les gens ont peur que cela perturbe le pouvoir. Et c’est ce que nous voyons, c’est vraiment un besoin de s’accrocher et de maintenir ce pouvoir et de diviser ce mouvement social vers la justice en faisant croire aux Américains blancs, au moins une partie d’entre eux qui seront en quelque sorte sensibles à ce message, à croire que, en fait, non, vous êtes attaqué. Ils essaient de prendre votre histoire. Ils sont allés trop loin. Et c’est pourquoi – pourquoi les marier ensemble fonctionne si bien. Et, franchement, les médias ont joué un grand rôle là-dedans, n’est-ce pas, parce qu’ils permettaient aux républicains de vraiment diriger avec cette idée que, oh, regardez cette mauvaise formation à la diversité. C’est la théorie critique de la race qui est devenue folle. Ces deux choses ne sont absolument pas liées.

REID : C’est vrai.

HANNAH-JONES : Mais en racontant les histoires de cette manière, nous avons vraiment été victimes de cette campagne de propagande.

REID : Eh bien, et je dois vous dire que, tout d’abord, une chose que le droit est très bonne pour son image de marque. Et ils – eux parce que la théorie critique de la race contient le mot race, il est beaucoup plus facile de – n’est-ce pas, alors d’aller parler des récits complexes du Projet 1619. Ils ont décidé que le nom de marque le plus simple était la théorie critique de la race. Ils ont maintenant fait glisser un corps de travail totalement séparé dans votre travail. Je peux vous dire que nous essayons d’avoir Kimberle Crenshaw. Elle a créé la théorie critique de la race. Nous allons nous assurer que les gens comprennent la différence. Mais tu as raison. C’est dangereux. J’attends les essais de Scopes. Je suis sérieux. Je veux dire, quand le premier cas du premier amendement passe. Nous sommes de retour dans le monde des essais Scopes ici. C’est assez effrayant. Nikole Hannah-Jones, continue de faire ton travail. Merci beaucoup d’être ici. J’apprécie vraiment votre temps.