Comment Muddy Waters ” Father And Sons ‘a réintégré le roi du blues

Selon Des eaux boueuses, «Chaque fois que je vais aux échecs, [they] mets des joueurs non blues avec moi […] Si tu changes mon son, tu changeras l’homme tout entier. En 1969, Marshall Chess devait faire quelque chose de financièrement viable qui rétablirait le véritable roi du blues.

Chess était bien conscient de la résurgence du blues à la suite de Crème succès ainsi que Fleetwood Mac, Ten Years After, et le groupe dont Jimmy Page avait beaucoup parlé… Led Zeppelin.

Écoutez Pères et Fils en ce moment.

L’idée de Mike Bloomfield

Lorsque Mike Bloomfield a visité la maison de Marshall Chess, une idée a commencé à se former: «C’était l’idée de Mike Bloomfield. Il était chez moi et a dit qu’il voulait faire quelque chose avec Muddy. Il en avait également parlé avec Paul Butterfield. Les deux avaient parlé avec [producer] Norman Dayron. Puisque Mike et Paul venaient à Chicago pour un concert de charité, nous avons décidé que nous pourrions peut-être couper un album à ce moment-là aussi, et le tout s’est construit.

Ainsi, Waters, Otis Spann (piano), Bloomfield (guitare), Butterfield (harmonica), Donald «Duck» Dunn (guitare basse), Sam Lay (batterie) et Paul Asbell (guitare rythmique) sont entrés en studio pour commencer l’enregistrement le 21 avril 1969.

La session d’enregistrement

Le studio était rempli d’amplificateurs vintage des années 50, de la bière pour le groupe, champagne pour les eaux. Dayron avait passé trois semaines dans les archives de Chess à sélectionner une vingtaine de morceaux classiques, certains oubliés par toutes les personnes présentes. Une ambiance de fête a été accueillie, porte ouverte uniquement aux amateurs de blues, et de la bonne musique a été faite. Cinq heures de plus chaque nuit et Muddy était enroué, mais heureux.

Il est évident que Waters est si à l’aise dans ce cadre, détendu même. Il ne se bat pas pour l’espace et le groupe respecte clairement son territoire. L’accompagnement est vibrant, mais sans pyrotechnie. Le son est passionné, mais pas agressif, et le son global est le premier à se rapprocher de celui des enregistrements classiques originaux de Waters.

Le live set

Après la session de trois nuits en studio, tout le monde, sauf Asbell, est monté sur scène au Super Cosmic Joy-Scout Jamboree dans le cadre d’un concert-bénéfice pour la Phoenix Fellowship Academy of Cultural Exploration & Design. Il y a aussi des moments magiques, surtout dans le live. Ne manquez pas l’interaction rythmique de Butterfield et Spann sur «Baby Please Don’t Go», la touche délicate orchestrée par la diapositive de Waters sur «The Same Thing», et n’hésitez pas à ressentir un picotement d’excitation alors que la foule se réchauffe, applaudit les solos sur «Honey Bee», puis chante en réponse à Waters sur «Got My Mojo Working».

Comme Échecs Marshall dis-le: «Le son de 5 000 enfants qui chantent« I’ve Got My Mojo Working »est la chose la plus puissante que j’aie jamais entendue.» Puis pour un rappel, un refrain passionnant de «Mojo…» avec Buddy Miles assis, rempli de cymbales fracassantes et de grosse caisse. Dire que la foule est devenue folle est un euphémisme.

C’est en effet une performance magistralement royale. Le solo de Waters sur “Long Distance Call” ne laisse aucun doute sur le fait qu’il s’agit du retour du roi et non, comme l’a rapporté le Chicago Times, “d’un passage clair du flambeau du blues d’une génération à l’autre.” Connaissant le respect que les jeunes musiciens avaient pour leurs ancêtres, ils rechigneraient à une telle suggestion.

Une fois de plus, Chess avait pris une décision prudente. Titre approprié aussi. En réalité, l’élan de cet enregistrement se construisait depuis un certain temps. Bloomfield se souvient: «C’était en 1969, et Butterfield et Bloomfield jouaient avec Muddy depuis environ onze ans. Muddy était fier de ses «fils», donc le nom «Pères et Fils» était presque une évidence. Tout le monde a aimé!

Cet album a été le plus grand succès grand public de Muddy, se qualifiant comme sa seule apparition dans le Billboard Top 100 (il a été classé le 27 septembre 1969 et a atteint le n ° 70; Electric Mud avait atteint le n ° 127 l’année précédente).

