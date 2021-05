Comment Naji Mujahid Fenwick a inversé le scénario ⋆ .

Naji Mujahid Fenwick

* Au fil des ans, les arrêts routiers de la circulation ont produit des résultats inattendus qui bouleversent la vie. Les récentes rencontres avec les forces de l’ordre enregistrées sur les téléphones portables et les caméras corporelles des policiers sont devenues publiques et, dans certains cas, virales.

Naji Mujahid Fenwick était habitué aux arrêts routiers de routine. C’était un petit criminel qui avait été arrêté 25 fois. Mais un arrêt particulier a changé sa vie. Une rencontre avec un flic à la tête brûlante ne convenait pas à Fenwick. Il a donc pris des mesures drastiques pour s’assurer qu’il ne serait plus du mauvais côté de l’interaction policière. Il s’est inscrit à la faculté de droit.

Le défendeur à vie est alors devenu un défenseur public et finalement un avocat de la défense. Assis de l’autre côté de la table, défendant les citoyens dans une position qu’il connaissait bien, Fenwick a défini changer le récit.

Comment a-t-il fait? Fenwick partage son histoire de résilience et de persévérance avec Zenger News.

Percy Crawford a interviewé Naji Mujahid Fenwick pour Zenger News.

Naji Mujahid Fenwick utilise ses expériences en tant que défendeur pour faciliter ses interactions avec les clients. (Gracieuseté de Naji Mujahid Fenwick)

Zenger: Vous avez partagé une photo de vous-même il y a plusieurs années, puis vous avez partagé une photo de vous en tant qu’avocat. Pourriez-vous nous donner un aperçu de chacun?

Percy Crawford a interviewé Naji Mujahid Fenwick pour Zenger News. (Heidi Malone / Zenger)

Fenwick: Ce cliché date du milieu des années 2000. Ce qui est intéressant, c’est que je n’ai pas été impliqué dans une activité super criminelle. Je prenais soin de ma famille. Certaines des choses pour lesquelles j’ai eu des ennuis: la vente sans licence, la possession de CD et de DVD bootleg. C’est pour ça que je suis allé en prison. J’ai été arrêté 25 fois entre 2004 et 2010, donc je ne me souviens même pas à quoi servait ce cliché en particulier.

Mais je peux vous dire que l’une des arrestations les plus importantes a été celle qui m’a amené à décider d’aller à la faculté de droit. Je conduisais à Washington. Ils ne peuvent plus faire ça, mais ils pouvaient vous arrêter pour avoir un assainisseur d’air suspendu à votre miroir parce que c’était une obstruction de la vision. Ils l’utilisaient comme un prétexte d’arrêt. Ensuite, la prochaine chose que vous savez, ils veulent vous sortir de votre voiture et passer en revue vos affaires.

Je pensais que j’allais avoir un arrêt routier normal. Mais je ne l’ai pas fait. Je me suis fait arrêter et c’était un gros flic blanc. Il s’approche de la voiture et me demande de sortir de la voiture. Je lui ai demandé pourquoi il m’avait arrêté. On fait des va-et-vient, et j’ai un peu confiance en ce moment parce que je sais que mes affaires sont légitimes. Finalement, il dit: «Sors de la voiture, sinon je vais te tirer par cette fenêtre.» Ayant déjà vécu plusieurs expériences négatives avec la police, je savais qu’il ne plaisantait pas.

Alors que je me tiens là à le regarder faire cette fouille illégale de ma voiture, j’ai ce sentiment terrible – un mélange de honte, d’impuissance et de faiblesse. Parce que je savais que j’avais raison. C’est une chose si vous vous faites bousculer et que vous n’êtes pas à la hausse. Dans ce cas, j’étais censé être traité comme une personne. Se soumettre à cela et accepter quelque chose que je savais n’était pas juste, c’était un sentiment terrible que je n’oublierai jamais.

Dans d’autres circonstances, je me suis défendu même si je n’étais pas complètement dans la bonne direction, au moins je me suis battu. Cette fois, je ne me suis pas battu. Je suis juste descendu. Je n’aimais pas ça. Je ne peux pas combattre ces gens, je ne peux pas me protéger, alors je vais jouer leur jeu. Je vais uniformiser les règles du jeu et je vais pouvoir combattre ces gens selon leurs propres conditions, ce qui est conforme à la loi. Maintenant, une fois que je les ai sur le stand, ils sont à mes conditions.

Une photo de Naji Mujahid Fenwick. (Gracieuseté de Naji Mujahid Fenwick)

Zenger: Avant de parler de votre passage au droit, quels conseils donneriez-vous à quiconque se fait arrêter dans des circonstances similaires?

Fenwick: Lorsque vous êtes arrêté par les flics, verrouillez vos portes. Ils vous ouvriront votre porte, si elle est déverrouillée. Et craquez votre fenêtre. Ne faites pas rouler votre fenêtre si loin qu’elle puisse atteindre et déverrouiller la porte ou quoi que ce soit du genre. Ils n’aiment pas que vous fassiez cela parce qu’ils veulent pouvoir faire ce que je viens de décrire. La seule chose que vous devez faire est de leur donner votre licence et votre enregistrement et la fenêtre n’a pas besoin d’être complètement enfoncée pour le faire.

Parfois, ils entreront dans d’autres choses, nous montreront vos mains et des choses comme ça. Même dans ce cas, si vous l’avez fissuré, vous pouvez mettre le bout de vos doigts hors de la fenêtre. Il n’est pas nécessaire que tout votre poignet soit hors de la fenêtre. Craquez votre fenêtre, ne la faites pas rouler complètement. Ne vous rendez pas plus vulnérable. Je n’avais pas eu ce conseil, donc ma fenêtre était baissée. Je savais qu’il allait entrer et devenir violent. Je savais que ça n’allait pas bien se passer. J’ai déjà eu des bagarres avec des flics. Ils vous ont battu; ils vous harcèlent, ils vous massacrent.

Zenger: Parlez-nous de devenir avocat de la défense.

Fenwick: Je suis allé à la faculté de droit avec l’intention de devenir défenseur public. J’ai fait ça, mais je ne suis plus un défenseur public. Je voulais pouvoir être un protecteur et un obstacle sur le chemin de la police et du système et salir les gens. C’était très cathartique pour moi et très personnel. C’était ma façon de lutter contre le genre d’injustice dont j’avais été victime, mais aussi d’autres. Maintenant, en regardant en arrière sur plusieurs cas dans lesquels j’ai été impliqué, j’ai de la chance de ne pas avoir été abattu.

Zenger: La faculté de droit n’est pas facile et réussir l’examen du barreau n’est pas facile. On dirait que vous avez utilisé ces expériences comme motivation.

Fenwick: C’est exact. Beaucoup de gens entrent à la faculté de droit et ils ne savent pas exactement pourquoi ils y sont. Je savais pourquoi j’étais là. J’ai effectué plusieurs stages dans des bureaux de défenseur public à Alexandria, en Virginie, à Washington, DC et à Charlotte, en Caroline du Nord. J’ai grandi, j’ai eu des enfants et une famille. Donc, je savais que je n’avais pas la bande passante pour être un étudiant pur-A, donc je ne me suis pas mis cette pression.

J’ai également renversé ce qui a pu être négatif, en tant que défenseur public, en me plongeant dans le droit pénal. Mais ayant mes propres expériences personnelles, celles-ci sont devenues précieuses. Plutôt que de dire: «Oh, ce gars a un casier judiciaire, c’était plutôt:« Oh génial, ce gars a un casier judiciaire. Il sait comment interagir avec les clients.

Zenger: Qu’avez-vous ressenti d’être de l’autre côté de la table au tribunal?

Fenwick: La raison pour laquelle je suis allé à Charlotte est que c’était l’un des rares endroits où vous pouvez faire un stage en tant que défenseur public, mais aussi pouvoir pratiquer. Tous les endroits ne vous offrent pas cette opportunité. La première fois que je suis entré en justice, c’était pour un programme que je faisais à l’UDC [University District Columbia]. C’était une clinique appelée «Law Students In Court». C’était une affaire simple et je l’ai fait rejeter.

En entrant là-dedans, j’étais confiant et excité. Après tout, c’étaient des salles d’audience dans un bâtiment dans lequel j’avais été enchaîné une fois. J’étais là, en costume. C’était surréaliste.

Fenwick décrit sa première fois au tribunal en tant qu’avocat comme «surréaliste». (Gracieuseté de Naji Mujahid Fenwick)

Zenger: Votre prochain arrêt était Philadelphie?

Fenwick: Oui, et quand je suis arrivé là-bas, j’avais une attitude agressive, sans prise de prison. Dans certains cas, cette approche peut être contre-productive, si vous ne savez pas quand vous retirer. C’est quelque chose que vous devez apprendre, mais vous devez être vous-même. J’ai ébouriffé des plumes, mais j’aime penser que c’étaient des plumes qui en avaient besoin.

Zenger: Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un avec un casier judiciaire qui estime que ce que vous faites n’est pas réalisable?

Fenwick: Je me souviens avoir environ 25 ans et avoir regardé autour de moi en pensant: la vie n’est pas là où je voudrais qu’elle soit. Une certaine arrogance survient lorsque vous êtes plus tard dans l’adolescence et au début de la vingtaine. Vous pensez tout savoir, vous êtes dans l’instant présent et vous vous amusez.

À environ 25 ans, vous commencez à regarder autour de vous et à réaliser que les choses ne vont pas. Je pense que les gens ressentent un appel au réveil à ce moment-là. La clé est d’être prêt à trouver un moyen. Essayer de faire quelque chose quand il y a un risque d’échec n’est pas facile. Ils disent, vous êtes renversé, vous devez vous relever. Mais après avoir été renversé deux ou trois fois, il n’est plus facile de se lever. Vous devez avoir la volonté.

(Edité par Matthew B. Hall et Fern Siegel)

