Comment naviguer dans Schumpeter’s Gale

Les nouvelles technologies ne remplacent pas toujours les anciennes. Le Concorde a longtemps été mis au rebut, tandis que les Boeing 747 volent toujours. (Image représentative)

Par Sanjay Dangi

Le capitalisme moderne fonctionne sur la destruction créatrice. Non, pas le jeu vidéo. Je me réfère à la théorie avancée par Joseph Schumpeter dans son livre de 1942, « Capitalism, Socialism, and Democracy », qui dit que les progrès technologiques (maintenant appelés Schumpeter’s Gale) finiront par pousser les industries établies hors de la rentabilité au profit de nouvelles industries qui offrent alternatives moins chères et plus efficaces. Par sa propre prophétie, la théorie aurait dû être remplacée par quelque chose de mieux. Il tient toujours, ironiquement.

Bien que la plupart des exemples de manuels proviennent de la première révolution industrielle (les trains et les voitures remplacent les chars à bœufs, les machines remplacent les métiers à tisser), cela est également très évident à notre époque. Nos parents ont vécu la transition des machines à écrire aux ordinateurs, et nous avons nous-mêmes vu le téléphone portable remplacer plusieurs gadgets en une seule fois : le réveil, la radio, l’appareil photo, l’enregistreur vocal, etc. Les plateformes de messagerie comme Flock et Slack tuent les e-mails. Et quelque chose finira par les tuer aussi. Il crée des professions inconnues il y a à peine une décennie. Dans mon enfance, je n’aurais même pas imaginé un tel métier de joueur vidéo professionnel, pourtant un neveu à moi pourrait encore le devenir. Heureusement pour moi, le métier de donner des conseils avisés est immunisé !

Ce que nous devons savoir, c’est le côté obscur de la destruction créatrice. C’est vraiment destructeur – détruisant les moyens de subsistance qui dépendaient de l’ancienne technologie, jetant les personnes à mi-carrière sans emploi et plongeant profondément dans la pauvreté. Des économies régionales entières peuvent être ruinées, créant de vastes ceintures de rouille. Il n’est donc pas étonnant qu’il rencontre souvent la résistance des travailleurs et des personnes qui dépendent d’eux pour les votes. Mais devrions-nous?

La destruction créative donne du pouvoir au client en lui offrant de meilleurs choix. Je me souviens des longues files d’attente devant les cabines téléphoniques pour faire des appels interurbains dans les années 90. Avec tous mes contacts interétatiques maintenant à portée de clic sur mon téléphone portable, je n’ai certainement pas l’intention de revenir en arrière. Les anciens se souviendront d’être restés sur le parquet de la bourse en criant leurs instructions d’achat et de vente (avec une forte probabilité d’être mal entendus), puis en suivant le transfert physique des certificats d’actions. Le commerce en ligne et les certificats de démat sont tellement plus faciles. C’est aussi la voie à suivre pour sauver notre planète, en fermant les centrales électriques au charbon inefficaces au profit des énergies renouvelables.

Pourtant, en tant qu’ouvrier, qu’il soit indépendant ou salarié, la destruction créatrice est un peu comme un cygne noir – on sait toujours quand elle survient. Mais comme l’a si bien dit le scientifique Louis Pasteur, « la fortune favorise l’esprit préparé ». Voici quelques trucs que j’ai appris, qui pourraient vous aider.

Soyez toujours prêt à désapprendre. Ce qui a fonctionné hier ne fonctionnera peut-être pas aujourd’hui. Les jeunes ne veulent pas emporter d’argent liquide ou attendre la monnaie. Échangez l’ancien galla contre un code QR. Si vous avez appris à faire du modèle de fabrication « juste à temps » un héros, vous le désapprenez à la dure maintenant.

C’est payant d’apprendre des jeunes et de rester à la pointe de la technologie, mais ce n’est pas suffisant. Le coup de vent de Schumpeter ne vient pas seulement de la technologie. Les tendances sociales jouent également un rôle important, qu’il s’agisse de mettre fin aux pratiques abusives ou d’attendre des entreprises qu’elles soient plus soucieuses de l’environnement. Ce sont souvent les avancées technologiques qui entraînent le changement social.

Réinventez-vous. Vous êtes peut-être sur une trajectoire de carrière fluide et vous vous attendez à devenir PDG. C’est ce que pensaient de nombreux MBA en gestion de la chaîne d’approvisionnement, en finance et en RH en 2019. Ils doivent tous désapprendre des choses après que la pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement, les paiements et la culture de bureau.

Soit ils réinventent leur carrière, soit ils se font licencier. L’amélioration continue des compétences est la seule voie à suivre. Une partie de cela vient du fait de se tenir au courant de l’actualité et de la formation intra-bureau. Pour le reste, vous aurez peut-être besoin d’un ou deux cours. Si vous avez étudié l’informatique, vous voudrez peut-être garder une longueur d’avance sur les développements de l’intelligence artificielle.

Ne soyez pas surinvesti. Une grande partie de la destruction est due à cela – trop de capital investi dans une technologie dépassée. C’est l’une des raisons pour lesquelles les usines de Mumbai ne se sont jamais remises de la grève de 1987.

Entre autres raisons, ils n’avaient pas investi dans la modernisation des usines au cours des décennies et étaient aux prises avec des inefficacités et des capacités de production qui ne pouvaient pas répondre à la demande, même si les problèmes de main-d’œuvre pouvaient être résolus. Des politiques gouvernementales favorables (telles que la politique de mise à la casse de 2021) peuvent aider les transporteurs dont les flottes vieillissent à les remplacer, mais on ne peut pas toujours s’attendre à ce que le gouvernement propose des politiques avant qu’il ne soit trop tard.

Toujours couvrir. Un bon conseil en investissement est aussi un bon conseil de vie. Les personnes qui se sont accrochées aux actions Kodak et Gamestop alors même que le marché passait d’abord au numérique, puis en ligne, peuvent vous parler des opportunités manquées. Peu importe les manigances de reddit – les magasins physiques vendant des jeux téléchargeables ne seront pas une chose, quelle que soit la nostalgie. Vous misez peut-être sur les actions des mines de charbon alors qu’elles montent en flèche, mais à long terme, le gouvernement veut du charbon là où il appartient – ​​sous terre. Une partie de cet argent pourrait être investie dans des actions de sociétés d’énergie éolienne ou solaire, où vous gagnerez de la valeur à long terme. Ou peut-être pas – pour autant que vous le sachiez, le cola pourrait faire un retour spectaculaire. Les nouvelles technologies ne remplacent pas toujours les anciennes. Le Concorde a longtemps été mis au rebut, tandis que les Boeing 747 volent toujours.

Essayez de vous mettre du bon côté. Perturber ou être perturbé est la devise de la destruction créatrice. Si vous ramez contre le coup de vent de Schumpeter, vous trouverez vos voiles en lambeaux. Netflix est un excellent exemple de changement de cap : il est passé d’une entreprise de location de DVD à une plate-forme de diffusion en ligne avec le temps, tandis que son rival Blockbuster a coulé de façon titanesque. Il n’est pas toujours facile de prévoir – ou même de surfer – la prochaine grosse vague. Mais il n’y a pas d’autre alternative que d’essayer.

L’auteur est directeur – Authum Investment and Infrastructure Ltd., et investisseur financier dans de nombreuses startups. Les opinions exprimées dans l’article sont les opinions personnelles de l’auteur et ne reflètent pas celles de Financial Express Online.

