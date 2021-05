Comment naviguer en toute sécurité sur Internet

Aujourd’hui, Internet est essentiel pour des millions de personnes dans le monde, qui utilisent plus ou moins Internet pour travailler, étudier, envoyer des messages avec leur téléphone, regarder les informations, etc. Surfez en toute sécurité sur Internet C’est essentiel pour que vos données soient à l’abri des yeux des autres, c’est pourquoi nous vous montrons aujourd’hui comment vous pouvez le faire et ainsi profiter du réseau avec une plus grande tranquillité d’esprit.

Se connecter à Internet peut être d’une grande aide, mais il faut le faire avec précaution car tout le monde ne l’utilise pas pour de bon et il y a toujours ceux qui sont conscients de pouvoir attaquer les ordinateurs d’autres personnes et prendre leurs données, votre argent et toutes vos informations. C’est pourquoi il est très important de prendre l’habitude de naviguer en toute sécurité, toujours, sur n’importe quel appareil.

Étapes pour naviguer en toute sécurité sur Internet

Mots de passe: C’est très pratique d’utiliser le même mot de passe pour tout, mais c’est l’une des grosses erreurs que vous pouvez commettre. Si vous avez le même pour tout et qu’ils en découvrent un, vous les aurez tous compromis. Définissez des mots de passe uniques et difficiles, combinant des lettres majuscules et minuscules, des chiffres, des lettres, des symboles, etc. Raccourcir les phrases sans utiliser de voyelles est une bonne astuce. Renouvelez tous vos mots de passe une fois par an.

Authentification– Dans la mesure du possible, activez l’authentification multifacteur sur tous vos comptes, cela rendra votre compte beaucoup plus sécurisé. Ce système signifie que, lorsque vous entrez le mot de passe, un message avec un code est envoyé sur votre mobile, afin que personne ne puisse y accéder car il n’a pas votre mobile.

Inscription sur les sites Internet: de nos jours, nous visitons généralement de nombreux sites Web quotidiennement, et dans beaucoup nous nous inscrivons, mais c’est quelque chose qui ne devrait être fait que sur ceux qui sont légitimes et dignes de confiance, même si ce n’est que pour mettre votre email. Assurez-vous qu’un site Web est fiable avant d’y laisser des données, même s’il offre un environnement sécurisé.

Fermer la session: chaque fois que vous utilisez un ordinateur ou un appareil qui n’est pas l’habituel, déconnectez-vous avant de quitter la page et n’activez jamais l’option d’enregistrement du mot de passe pour vous connecter automatiquement. Vous ne devez faire les deux choses que sur les appareils que vous possédez et n’utiliser que vous ou les membres de votre foyer.

Réseaux sociaux: Des centaines de millions de personnes utilisent les réseaux sociaux chaque jour dans le monde, et les profils sont un point d’entrée pour ceux qui veulent voler des informations. Le plus sûr est que votre profil n’est visible que par vous et vos amis, donc personne ne pourra voir tout ce que vous partagez, en particulier les informations privées telles que l’e-mail, le téléphone, etc.

Partager l’information: faites très attention avec qui vous partagez vos informations sur le réseau, vous pouvez connaître quelqu’un depuis longtemps sur les réseaux sociaux mais c’est juste quelqu’un de l’autre côté du clavier, vous ne connaissez pas ses intentions. Même n’importe quelle connaissance dans la « vraie vie » peut attaquer vos réseaux sans que vous vous en rendiez compte en profitant de l’accès à vos informations.

Courriels: n’ouvrez pas les e-mails de personnes ou d’entreprises que vous ne connaissez pas, et même si vous recevez un e-mail vous invitant à entrer un lien, vérifiez bien tout avant de le faire et s’il s’agit d’une personne, appelez-la pour vous assurer qu’elle a vraiment vous l’a envoyé. Si c’est de votre banque, entrez directement sur le web, pas dans ce lien, les escrocs en ligne créent généralement des pages identiques et une fois que vous avez cliqué sur leur lien et accédé à votre compte avec vos données, vous leur avez déjà donné accès à votre compte réel de la Banque.

Enregistrer: il est conseillé de supprimer fréquemment votre historique de navigation pour préserver au maximum votre vie privée. Si vous surfez beaucoup sur le Web, faites-le une fois par semaine.

biscuits: les pirates peuvent accéder à vos informations grâce à eux, alors supprimez-les également fréquemment pour vous assurer qu’ils ne sont pas actifs sur une page que vous ne visiterez plus jamais.

URL: lorsque vous allez faire un achat, assurez-vous de pouvoir accéder à leur site Web en ajoutant un S au “http”, cela indique que la page est sécurisée et que vos données seront cryptées pour éviter qu’elles ne soient volées en ligne.

La mise en réseau: Lorsque vous vous connectez, vous devez toujours le faire à partir de réseaux que vous savez sûrs, qu’ils soient Wi-Fi ou câblés. Ne vous connectez pas à ceux qui sont publics, comme les bibliothèques, les aéroports, les restaurants, etc., cela peut être très utile pour éviter de jeter des données lors de la connexion mais cela peut vous coûter beaucoup d’ennuis.

Pare-feu: installez un pare-feu sur vos ordinateurs pour protéger votre réseau domestique, ce sera une bonne barrière pour empêcher l’accès par des appareils ou des ordinateurs qui ne sont pas autorisés.

Bluetooth: si vous l’avez activé, laissez-le en mode “non visible”, afin qu’il n’apparaisse pas sur le radar de recherche. Si vous recevez une demande inconnue de jumelage avec votre équipe, refusez-la immédiatement.

applications– Téléchargez des applications uniquement à partir de magasins vérifiés, qui sont 100% fiables. Une application peut sembler être une chose, mais c’est alors un espion qui contrôle toutes vos informations et vos mouvements.