Comment NCIS reprendra après l’explosif Gibbs Cliffhanger lors de la première de la saison 19

Alors, l’équipe pourra-t-elle trouver Gibbs et l’aider ? Eh bien, le showrunner du NCIS, Steven Binder, a récemment présenté un aperçu de la situation de Gibbs dans la saison 19 pour dire que Gibbs traquera le tueur en série seul et coupé de l’équipe … au début. Selon le showrunner, cela va changer dans les premiers épisodes. Il est possible que cette chasse à un tueur en série soit un complot en cours tout au long de la saison, obligeant Gibbs à enquêter hors de la grille, ce qui serait une histoire intrigante et un moyen pratique d’expliquer pourquoi Mark Harmon est moins présent que d’habitude.