Odegaard pour les nuls

Votre Merengue du jour ! 24 août 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil Open sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

LA SEMAINE DERNIÈRE

Quelqu’un a quitté notre club la semaine dernière, la fin.

PELLEGRINI

Pelligrini a sorti les armes contre la marque de football qui commence à jouer en Liga. Il est cité comme disant

La Liga est la ligue la plus lente d’Europe, avec le moins de football réel. Les gens veulent regarder une émission, et nous ne la leur donnons pas. Le plus chronophage, le plus plongeant, c’est une honte. Il faut faire un effort entre les arbitres et les joueurs pour que le championnat espagnol ne soit pas cette honte.

En vérité, il était juste furieux que Cadix ait frustré son équipe et ne les ait pas laissés jouer comme il l’espérait et par conséquent. Le match s’est terminé 1-1. A-t-il raison ? ou juste bouleversé ?

BAYERN SURPRISE

Le président du conseil de surveillance du Bayern, Herbert Hainer, a été surpris de voir Alaba embrasser notre badge si tôt. Vu qu’il vient juste d’arriver.

MISE À JOUR DU COMPTE D’ÉPARGNE MBAPPE

Nos joueurs et notre entraîneur ont été repérés au SB en construction, apportant un changement supplémentaire pour aider le club à avoir assez d’argent pour amener Mbappe ici. Faire du travail gratuit pour économiser de l’argent pour le fonds Mbappe.