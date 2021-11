Comment ne pas payer d’intérêts, de frais de retard lors de l’utilisation de cartes de crédit en cette période des fêtes

Même en payant des factures de carte de crédit en ligne, certains émetteurs conservent la possibilité de ne payer que 5 % comme bouton par défaut.

Achetez jusqu’à épuisement ! De grosses remises sur vos marques préférées et d’autres offres et offres aussi élevées en décibels passent rarement inaperçues des accros du shopping. Jusqu’à ce que vous passiez du temps dans les limites et que vous achetiez des choses dont vous avez besoin ou que vous souhaitiez, même utiliser une carte de crédit pour financer ces achats est très bien. Cependant, une utilisation excessive des cartes ou si les dépenses par carte de crédit ne sont pas correctement gérées, peut conduire à une crise financière.

Voici quelques points à prendre en compte lors de l’utilisation d’une carte de crédit afin d’éviter les frais d’intérêt ou les frais de retard de toute nature.

Ne pas reporter le solde de la carte de crédit

Tous les émetteurs de cartes de crédit exigent que le titulaire de la carte de crédit paie au moins 5 % du montant de la facture et sont autorisés à reporter le solde pour la facture du mois suivant. À moins que vous ayez de la difficulté à trouver des fonds, évitez de le faire et payez en totalité. Payez la totalité du montant impayé bien avant la date d’échéance et ne reportez aucun montant au cycle de facturation suivant. Le montant des intérêts ou des frais financiers sur les cotisations impayées peut sembler faible, mais en termes de pourcentage, il est d’environ 42 pour cent par an.

Même en payant des factures de carte de crédit en ligne, certains émetteurs conservent la possibilité de ne payer que 5 % comme bouton par défaut. Optez pour le paiement intégral et économisez sur les frais d’intérêt pour financer vos dépenses de style de vie pendant la période sans intérêt.

Pourquoi éviter les nouveaux achats en cas de report

Si vous avez choisi de reporter certaines cotisations au cycle de facturation suivant, il est préférable d’éviter de faire de nouveaux achats jusqu’à ce que vous ayez réglé toutes les cotisations précédentes. Toute nouvelle dépense sur la carte ne bénéficiera pas de la période sans intérêt s’il y a des cotisations impayées sur la carte.

Espèces au guichet automatique

Les dépenses par carte de crédit lors de vos achats en ligne ou hors ligne auprès d’un établissement marchand vous offrent une période sans intérêt d’environ 45 jours ou plus. Cela signifie que vous pouvez dépenser aujourd’hui et payer plus tard dans les 45 à 51 jours sans intérêt. Cependant, si vous retirez de l’argent (jusqu’à la limite d’argent) d’un guichet automatique, vous devez payer des intérêts dès le premier jour. Il pourrait également y avoir des frais de transaction pour les avances de fonds. Évitez-le simplement, sauf s’il y a une urgence financière qui doit être résolue à tout prix.

Ne manquez pas la date d’échéance

Manquer la date d’échéance et ne pas payer les 5 pour cent obligatoires des cotisations avant la dernière date de la facture de carte de crédit coûtera très cher. Les frais de retard de paiement peuvent s’élever jusqu’à Rs 1000 selon le montant impayé de la carte de crédit. À titre d’exemple, pour ne pas payer un montant de Rs 10000, il peut y avoir des frais de retard de Rs 750, soit 7,5% pour ne pas payer à temps !

Pour tirer le meilleur parti de l’utilisation de la carte de crédit, optez pour des instructions permanentes pour débiter votre compte bancaire de l’intégralité des cotisations impayées à la date d’échéance. S’il y a des dépenses prévues, utilisez la carte de crédit autour de la date de facturation pour maximiser la période sans intérêt. Utilisez les cartes de crédit de manière optimale pour établir un bon profil de crédit au fil des ans.

