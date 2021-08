Ceux d’entre nous qui ont ressenti le poids écrasant du marteau d’interdiction sur nos crânes fragiles ne connaissent que trop bien la douleur. Il y a peu de choses aussi tristes que de se rendre dans votre lieu de rencontre numérique préféré pour découvrir que vous n’êtes plus autorisé à entrer. Si vous avez allumé votre PS4 ou PS5 pour découvrir qu’il vous a été interdit de participer, nous avons rédigé les conseils ci-dessous en pensant à vous. Nous allons vous montrer comment ne plus être banni du PlayStation Network afin que vous puissiez recommencer à passer du temps en ligne.

Identifiez vos messages d’erreur

Si vous ne pouvez pas vous connecter au PSN, vous recevrez un message d’erreur. Bien que les détails fournis soient quelque peu clairsemés, ils peuvent vous donner une idée de votre position. Commencez par noter votre message d’erreur et comparez-le à la liste ci-dessous.

8002A227 : Vous ne pouvez pas utiliser PlayStation Network avec ce compte.

8002A231 : Votre compte PlayStation Network a été suspendu.

80710016 : Pour plus d’informations, accédez au code d’erreur WS-37397 (le plus souvent, cela signifie que PSN n’aime pas quelque chose à propos de votre adresse IP).

WS-37337-3 : Ce compte PSN a été temporairement suspendu.

WS-37368-7 : Ce compte PSN a été banni.

WS-37338-4 : Cette console PS4 a été définitivement bannie du PlayStation Network.

WS-37397-9 : Erreur de connexion. Pour plus d’informations, accédez au code d’erreur WS-37397 (le plus souvent, cela signifie que PSN n’aime pas quelque chose à propos de votre adresse IP).

Que faire si votre compte a été banni ou suspendu

Si votre code d’erreur correspond à une suspension ou à un bannissement de la liste ci-dessus, voici vos options :

Rendez-vous sur le site PlayStation pour vérifier quelles règles du ToS (Conditions d’utilisation) vous avez peut-être cassé. Vérifier votre banque. Le PlayStation Network a une position de tolérance proche de zéro en ce qui concerne l’argent dû. Si vous vous retrouvez temporairement banni du PlayStation Network et que vous avez récemment demandé à votre banque pour arrêter tous les paiements ou votre compte est vide, cela pourrait être votre problème. Essayez de vous connecter sur un PlayStation 4 différente ou un navigateur de votre téléphone ou ordinateur.

Si vous pouvez vous connecter là-bas, mais pas votre console, le le problème peut venir de votre PlayStation et non de votre compte. Appelez PlayStation au 1-800-345-7669.

Si vous avez vérifié les CGU, êtes à jour de vos paiements, appelés PlayStation, et que votre compte est toujours banni… désolé, mon ami. Il est temps de créer un nouveau compte.

Que faire avec un permaban

Si vous vous retrouvez dans une position où vous êtes définitivement banni, vous n’avez peut-être pas de chance. D’après tout ce que j’ai entendu, seules les infractions les plus graves justifient une interdiction définitive du réseau. Cependant, si vous êtes certain que votre suspension ou votre interdiction était erronée, votre meilleure solution est d’appeler l’assistance PSN.

Le conseil le plus efficace que je puisse donner est d’être patient et courtois avec votre représentant au meilleur de vos capacités. Je sais que cela peut être exaspérant, mais pour la plupart, le vieil adage sur la capture de mouches avec du miel reste vrai. Soyez donc poli mais persistant, et j’espère que vous verrez une résolution en votre faveur.

Numéro d’assistance PlayStation : 1-800-345-7669

Espérons que vous ne verrez jamais votre compte PSN à la réception du marteau d’interdiction. Mais, malheureusement, d’après tout ce que j’ai glané et vécu, l’arrière-plan de la réintégration d’un compte peut être labyrinthique, épuisant et tortueux.

