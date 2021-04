Comment Negan Arc met en place la grande finale ⋆ .

Ce qui suit contient des spoilers de l’épisode de ce soir de « The Walking Dead », « Voici Negan. »

«The Walking Dead» d’AMC a été une ascension perfide sur une pyramide sanglante: la version zombie-apocalypse de la hiérarchie des besoins de Maslow. Tout d’abord, les survivants ont abordé des impératifs physiologiques tels que la faim, puis la sécurité, puis ont cimenté les liens d’appartenance. Alors que son avant-dernière saison se termine par « Voici Negan » dimanche, livrant l’histoire d’origine de l’épouvantail de la série joué par Jeffrey Dean Morgan, la showrunner Angela Kang se demande comment une telle personne pourrait s’intégrer au sommet de cette pyramide – réalisation de soi ou dans le cas de «The Walking Dead», une civilisation durable et juste.

«Negan essaie de trouver sa place dans la société en général, et cela passe par plusieurs étapes», dit-elle. «Est-ce que je vais avoir mon passé autour de moi pour toujours? Est-ce que je mérite ça? Puis-je m’intégrer avec ces personnes? Est-ce que je veux? Quelle est la bonne façon de construire le monde? ‘

«Il avait été le chef de cette communauté géante et avait son propre ensemble de règles et à certains égards, ils fonctionnaient bien. On pourrait dire que beaucoup de gens ont été opprimés sous ce système. Mais si vous êtes une personne qui juge principalement la sûreté et la sécurité, il a gardé beaucoup de gens en sécurité pendant longtemps.

L’épisode de ce soir dépeint la pré-Apocalypse Negan – qui deviendrait un chef de pseudo-secte maniant des chauves-souris – comme un raté plutôt bénin qui a perdu son emploi de professeur de gymnastique au lycée après une bagarre dans un bar pour sa femme bien-aimée, Lucille ( joué par la vraie femme de Morgan, Hilarie Burton-Morgan). Même cette version de Negan n’est pas un ange, cependant; malgré son amour pour Lucille, il la trompe.

Ses tentatives désespérées pour garder sa femme atteinte de cancer en vie alors que le monde s’effondre forment la base à partir de laquelle le «Sauveur» Negan s’élèverait. Libéré de la vie qu’il partageait avec Lucille, il se trouve «capable de putain de tout»; il rejoint la multitude de personnages de «Walking Dead» transformés par le traumatisme.

«Negan est l’un des plus grands méchants que nous ayons eu dans la série. Il a tué des personnages bien-aimés; il est brutal. Mais vous savez, de son point de vue, chaque méchant est un héros dans sa propre histoire », dit Kang. «Ce n’est pas pour excuser les décisions qu’il a prises, les mauvaises choses qu’il a faites. Mais avec n’importe quel méchant, si vous êtes capable d’explorer ce qui se cache derrière les décisions qu’ils prennent, il y a des points où vous pouvez faire preuve d’empathie [with] ou comprendre leur pensée.

Cette fois, vos souffrances ne guérissent pas: Hilarie Burton-Morgan a choisi le bon moment pour apparaître sous le nom de Lucille, l’épouse bien-aimée dont la mort a donné naissance au monstre connu sous le nom de Negan dans «The Walking Dead».

(Josh Stringer / AMC)

«C’est ainsi que nous avons approché Negan pour le dernier arc parce qu’il a beaucoup de place pour grandir en tant que personnage. Lorsque vous partez d’un très mauvais endroit, vous ne pouvez que monter. »

L’épisode a peut-être montré la naissance et la mort d’un monstre: à la fin, Negan semble abandonner à la fois son horrible incarnation en tant que chef de « The Saviors » et sa femme décédée dans la combustion symbolique de l’arme qu’il a nommée en elle » honneur »- sa fameuse batte de baseball enroulée de fil de fer barbelé.

«Jeffrey est un excellent collaborateur. Il aime jouer à cet arc de rédemption, mais il aime aussi être un dur à cuire Negan. Lui et moi sommes très alignés là-dessus. Nous avons écrit le truc et nous nous sommes dit: « Nous pensons que vous allez aimer ça » et il était vraiment excité – surtout quand nous nous disions: « Pensez-vous qu’Hilarie serait intéressée à jouer ce rôle? » … Pour lui, le plus important était de dire au revoir à la chauve-souris, Lucille. Il voulait dire plus d’un adieu sincère à sa femme. Je veux dire, nous avions vraiment ça aussi aimant, mais il a ajouté quelques choses qui ont amené la scène à un niveau supérieur.

L’histoire finale de la bande dessinée aborde directement ce qui fait une société durable. Que conserveriez-vous si vous établissiez les règles? Que perdriez-vous? Et comment feriez-vous face au problème lancinant de ce que veulent les autres? Ces intérêts contradictoires font partie du dilemme que représente Negan: un tel criminel peut-il être racheté? Qu’en est-il du traumatisme continu que son existence même inflige aux proches de ses victimes? Où la justice devient-elle juste vengeance?

«La dernière chose que Maggie a essayé de faire [before the character left for the better part of two seasons] était entrer et tuer Negan, comme, pleine justice justicière. Et nous savons qu’elle ne se soucie pas d’une justice justicière », dit Kang. «Cet homme qui a terrorisé nos héros, a tué le mari de Maggie, Glenn – la situation est retournée là où elle est très redoutable. Elle est effrayante. Negan sait que tout le monde aime Maggie et qu’ils vont se rassembler autour d’elle avant lui. Cela le met dans une situation intenable. C’est donc l’une des dynamiques que nous jouons dans la saison à venir.

La série actuelle de six épisodes, destinée à relier les saisons 10 et 11, a soulevé plus de questions qu’elles n’ont répondu. La première entrée a réintégré la favorite des fans Maggie Rhee (Lauren Cohan) tout en présentant certains de ses nouveaux amis (y compris l’artiste martial au masque de métal Elijah, joué par Okea Eme-Akwari) et de nouveaux antagonistes, The Reapers. Pour les versements restants, cependant, c’était comme si The Reapers n’existait pas. (Kang promet que l’arc des Faucheurs n’est « pas entièrement terminé. Il y en aura plus. »)

Angela Kang, photographiée en septembre 2020, supervise une pléthore d’horreur et de sauvagerie, à la fois humaine et zombie, en tant que showrunner de «The Walking Dead» d’AMC. Elle est chargée de mener l’émission à succès jusqu’à sa conclusion la saison prochaine.

(Al Seib / Los Angeles Times)

Un autre sujet sur lequel Kang est discret? La vie amoureuse de Daryl. Dans l’épisode «Find Me», le pilier de la série Daryl (Norman Reedus) a enfin une relation amoureuse – en flashback, ce qui a conduit à une réponse mitigée de la part des fans qui l’avaient depuis longtemps «expédié» avec l’autre personnage qui avait survécu le plus longtemps, Carol ( Melissa McBride) ou la dure et intelligente Connie (Lauren Ridloff). Mais Kang ne commentera pas l’alliance de Daryl avec Leah (Lynn Collins) ou les perspectives d’un triangle amoureux avec Connie refait surface.

Après six épisodes touchés par la pandémie qui étaient «plus petits par conception», Kang offre l’assurance que la méga-saison de clôture de la série, composée de 24 épisodes sur deux ans et s’incline le 22 août avec une série de huit épisodes, s’ouvrira avec «un big bang». «Nous sommes de retour à notre grande portée et à notre échelle. Nous allons voir des scénarios, des actions et des lieux que nous n’avons jamais fait auparavant et il y aura un retour [of] certains personnages et beaucoup de trucs vraiment cool de Maggie-Negan, ainsi que certains Daryl super cool qui sont géniaux et délicats et s’engagent avec le groupe d’une manière qu’il n’a jamais eue auparavant.

