Comment Neneh Cherry a servi un classique moderne

Suédois d’origine Cerise NenehLe premier album de Raw Like Sushi, acclamé par la critique et primé, a été un énorme succès international en 1989. Après sa sortie, le 5 juin de la même année, elle est apparue partout, y compris épinglée sur d’innombrables murs de chambres. La perspective collaborative de l’album et le mélange d’atmosphères laissaient également présager de nombreux albums électro les plus créatifs des années 90 et 00, marquant la fin des années 80 alors que Cherry appelait les « hommes de l’argent » en faveur de la douceur urbaine.

Écoutez Raw Like Sushi maintenant.

Un riche patrimoine musical

Neneh Cherry fait partie d’une lignée de la royauté musicale. Fille du batteur sierra-léonais Ahmadu Jarr et belle-fille de la légende du jazz Don Cherry, ses frères et sœurs sont Eagle-Eye Cherry et Titiyo, qui ont tous deux suivi Neneh dans les charts. Elle a épousé son collaborateur régulier Booga Bear, alias Cameron McVey, et sa progéniture musicale comprend la récente sensation pop Mabel.

Ce riche héritage musical transparaît dans le travail de Cherry, depuis ses premiers disques avec les groupes post-punk The Slits et Rip Rig + Panic, en passant par des sessions avec un éventail ahurissant d’artistes aussi divers que Cher, Eric Clapton, Bob Dylan, Peter Gabriel, Le Le, Steve Beresford, REMde Michael Stipe, Chrissie Hynde, Pulpe, Portisheadde Geoff Barrow, Gang Starr, The Notorious BIG, Timo Maas et Loco Dice. Il y a eu des collaborations avec Bernard Butler (sur son tube “Woman”) et la chanteuse sénégalaise Youssou N’Dour (sur leur célèbre duo “7 Seconds”), son tube de garage produit par Dreem Teem “Buddy X 99”, et des enregistrements avec Scandinavian les jazzers The Thing, le franc-tireur électronique Four Tet et la légende de la pop suédoise Robyn.

Un tremplin de carrière

Le tremplin de carrière de Cherry, Raw Like Sushi, contient cependant certaines de ses musiques les plus appréciées. Elle a réuni le Madone-esque impertinent de l’ouvreur de rap influencé par go-go et du single “Buffalo Stance” avec Tim Simenon et Mark Saunders de Bomb The Bass. Il est basé sur – et commercialisé avec succès – son apparition avec son futur mari McVey, le chanteur Jamie J Morgan et The Wild Bunch de Bristol sur la face B agitée de 1987 de Morgan/McVey “Looking Good Diving With The Wild Bunch”. Les remix simples de “Buffalo Stance” comprenaient un de la légende de la danse américaine Arthur Baker, qui a poussé la comparaison de Madonna au maximum, ainsi qu’un de DJ Mushroom de The Wild Bunch (qui se transformait alors en Attaque massive). Massive Attack a clairement beaucoup appris de Cherry sur la façon de faire passer ses idées à un public plus large.

Nellee Hooper de Soul II Soul a aidé son collègue de Wild Bunch 3D sur l’énorme “Manchild”, l’écriture 3D et l’arrangement Hooper. Se concentrer sur les immaturités masculines a donné une indication de la musique à venir de la 3D, près d’une décennie avant son travail introverti sur l’album classique de 1998 de Massive Attack. Mezzanine, tandis que Cherry a canalisé l’emblématique Roxanne Shanté de New York sur le rap. “Manchild” est un exemple du féminisme prémonitoire de la troisième vague qui s’infiltre dans Raw Like Sushi, depuis les lignes anti-prostitution de “Buffalo Stance”. Cette fois, les remixes sont venus de Massive Attack eux-mêmes (épaississant la basse et sonnant comme Portishead plusieurs années plus tôt, avec des coups de couteau raves brouillant mollement les métaphores musicales), ainsi que de leurs collaborateurs Smith & Mighty.

Le single « Kisses On The Wind » au tempo rapide, pop et multilingue du passage à l’âge adulte présente des scratches animés de Mushroom, avec des remixes provenant des figures de proue de la danse latine David Morales et The Latin Rascals. suivante Le single “Inna City Mamma” suit. Son titre est un surnom parfait pour Cherry, mais la piste s’ouvre pour révéler les «rêves brisés» de la vie citadine, avec la ville personnifiée comme un proxénète. “The Next Generation” a été produit par Mushroom, et cela se voit : des breakbeats à bascule, des samples jazzy et des scratches soulignant l’appel de Cherry à la génération des années 90 à adopter le multiculturalisme et à élever leurs enfants correctement, tout en rejetant les aberrations telles que le trafic d’enfants.

Prédire le futur

La seconde moitié de l’album maintient la diversité. Le triangle amoureux nerveux et fougueux du single “Heart” a présenté le frère de Cherry Eagle-Eye au monde (alors que certaines éditions de l’album comportent également la version démo plus brute de la chanson). Le synthétiseur « Phoney Ladies » plaide pour l’unité féminine, tandis que le lubrique « Outré Risqué Locomotive » est un James Brown-sampling morceau swingbeat. Le conte de l’école “So Here I Come” présente la production du pilier du hip-hop Bryan “Chuck” New, ainsi que le travail de la platine de Mushroom, et certaines versions de l’album se terminent par “My Bitch”, un duo avec le rappeur Gilly G dans lequel il s’en sort inévitablement pire.

Raw Like Sushi a prédit le travail de collaborateurs de Cherry tels que Bomb The Bass, Soul II Soul, Massive Attack, Smith & Mighty, Portishead, Groove Armada et Gorillaz, mais, pour une raison quelconque, on n’en parle pas souvent dans le même souffle. Il est temps que l’album soit pleinement ré-apprécié, prenant sa place à côté des collections les plus vantées de ces groupes en tant que classique moderne progressif.

Raw Like Sushi peut être acheté ici.