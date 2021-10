Comment Netflix est en bourse après The Squid Game et les dernières nouvelles | Divertissement

La nouvelle fiction de Netflix, The Squid Game, a conduit ses actions à dépasser les 637 $, faisant grimper la société de plus de 20% en bourse jusqu’à présent cette année. Les experts estiment que des titres à succès tels que la série sud-coréenne peuvent amener l’entreprise à augmenter son volume d’abonnés et, par conséquent, son potentiel sur les marchés.

Netflix est une nouvelle fois en fête grâce au succès d’une de ses propres productions : The Squid Game.

La société de streaming est dans un nuage d’optimisme à l’accueil de sa nouvelle fiction et les investisseurs, quant à eux, commencent déjà à récolter ses fruits.

Les actions de Netflix ont résisté à la vente sur les marchés d’autres grands noms de la technologie comme Facebook, Amazon, Apple et Alphabet, la société mère de Google. L’explosion de popularité de la nouvelle série, que l’on peut observer dans au moins 90 pays, semble être un catalyseur clé pour l’augmentation des téléchargements de l’application Netflix et, par conséquent, des nouveaux utilisateurs.

L’illusion générée par le titre coréen amène les analystes à considérer les perspectives de Netflix à moyen terme comme positives.

Sergio Ávila, analyste chez IG, assure à Business Insider Espagne que le fait que The Squid Game puisse devenir son contenu le plus regardé pourrait être un coup de pouce pour ses aspirations en bourse, compte tenu du moment où se situe son entreprise.

« Sans aucun doute, plus une série a de tirage, plus le nombre d’utilisateurs qui s’inscrivent et paient l’abonnement est important et plus le temps de visionnage que les utilisateurs passent sur la plateforme est important », précise.

Dès lors, le parcours que peut entreprendre la firme de streaming sur le parquet, avec cette référence, pourrait être positif, selon les analystes.

« Netflix est dans une nette tendance haussière, techniquement, il a un objectif déclenché par une cassure latérale de range à 685 $, ce qui est susceptible de finir par se rencontrer ; tandis que, à un niveau fondamental, sa valeur théorique intrinsèque le placerait aux alentours de 770 $, il est donc sous-évalué», approfondit Avila.

De même, Doug Anmuth, analyste chez JPMorgan, est tout aussi optimiste dans ses prévisions pour Netflix dans un rapport collecté par Barron’s. L’analyste fixe le cours cible de l’action à environ 705 $.

Anmuth expose que les attentes actuelles des investisseurs concernant les nouveaux abonnés nets d’environ 3,5 millions au troisième trimestre et 8,5 millions au quatrième trimestre pourraient être prudentes, compte tenu de la popularité surprenante du lancement de The Squid Game. .

L’expert de la banque américaine, citant des données d’Apptopia, indique une croissance de 22 % en glissement annuel des téléchargements en septembre dans la région Asie-Pacifique, signe du potentiel de la série dans la région.

« Il est important de noter que ce titre peut aider à ouvrir encore plus d’abonnés dans la région, qui a une faible pénétration, et est un autre exemple de contenu local qui voyage bien dans le monde », écrit-il.

Pour sa part, Rafael Ojeda, analyste macro senior chez Fortage Funds, va jusqu’à cette même théorie malgré la sonnette d’alarme sur la possibilité que Netflix négocie désormais des chiffres existants. En d’autres termes, qu’il est cher sur les marchés.

« Elle a un PER de 65 fois les bénéfices, avec une capitalisation de 280 000 millions de dollars, ce qui est exigeant, mais c’est vrai qu’elle a un bêta intéressant de 0,71, donc en dépit d’être une entreprise avec une valorisation très élevée, c’est une métrique qui donne de la cohérence à l’action en bourse», argumente-t-il.

Selon lui, cela montre qu’il s’agit d’une entreprise très solide, avec de bons fondamentaux et de bons rendements et, surtout, avec de grandes attentes pour l’avenir afin que ses bénéfices soient moins chers que la valeur.

« Je vois le titre à 650$ », prédit Ojeda.

A la loupe sur les résultats et sur le long terme

Le prochain rapport sur les résultats de la société, prévu pour le 19 octobre, pourrait être un point d’entrée pour investir dans ses actions, comme l’explique le PDG de New Street Advisors Group Delano Saporu sur CNBC.

« Netflix a encore plus de place pour fonctionner », explique Saporu. « Je regardais le prix de leurs actions à 610 $, ce qui est à peu près le dernier sommet, et après qu’il ait été battu, je pense qu’il y aura plus de place pour accumuler des bénéfices », ajoute-t-il.

L’action dépassant les 637 $, Saporu estime que des attentes trop élevées pourraient créer une pression à la baisse lors de la présentation de ses comptes trimestriels.

« Cela pourrait conduire à un recul du titre de l’entreprise où les investisseurs pourraient chercher une opportunité d’achat », aborde-t-il à quoi s’attendre et voir ce qui se passe avec vos résultats pour voir s’il y a une possibilité d’entrée », recommande le expert.

Joaquín Robles, analyste chez XTB, a également déclaré à Business Insider Espagne que Netflix venait de devenir la chaîne la plus récompensée aux Emmy Awards.

«Après la forte augmentation du nombre d’abonnés au cours du deuxième semestre 2020 tirée par les blocages, au cours de ce deuxième trimestre, elle n’a réussi à croître que de 1,5 million et s’attend désormais à une croissance de 3,8 millions d’abonnés, ce qui permettrait d’atteindre 209 millions dans le monde« , Il dit.

Robles estime que les investisseurs justifient les prix actuels en se basant sur la croissance progressive des bénéfices par action, qui sont passés de 0,43 $ en 2016 à 6,08 $ en 2020.

« Pour cette raison, même si Netflix est à son plus haut niveau, il se négocie dans un ratio cours/bénéfices aux niveaux les plus bas de la dernière décennie, donc si vous maintenez vos perspectives de croissance, vous pouvez continuer à grimper« , Il assure.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Héctor Chamizo.