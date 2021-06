Comment Netflix est trop chaud pour gérer la saison 2 a totalement dupé ses nouveaux concurrents

Après 12 heures d’apprentissage entre les concurrents de la saison 2, Jeff Dye a taquiné un “invité VIP de renommée internationale” qui était présent au paradis. L’excitation a débordé, les célibataires fantasmant sur Beyoncé, Ariana Grande et Harry Styles sortant. Après un compte à rebours trop dramatique, cependant, le centre du bar s’est ouvert et Lana est apparue avec sa signature “bip boop”. La subtilité n’est clairement pas une vertu que ce groupe connaît, car les filles ont commencé à crier en voyant Lana, tandis que toutes les mâchoires des gars touchaient le sol. Aussi idiots soient-ils, il n’a pas fallu longtemps au groupe pour se rendre compte que Parties in Paradise n’était qu’une façade pour la deuxième saison de Too Hot to Handle.