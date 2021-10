Netflix envisagerait d’ajouter un message d’avertissement à jouer avant le nouveau stand-up spécial controversé de Dave Chappelle, The Closer. Le géant du streaming débat de cette décision après que les employés de Netflix ont organisé un débrayage mercredi pour protester contre la spéciale, que les critiques considèrent comme transphobe. Si Netflix ajoute une clause de non-responsabilité, ce serait un écart par rapport aux commentaires du co-PDG Ted Sarandos plus tôt cette semaine, lorsqu’il a déclaré qu’il ne pensait pas qu’une telle était nécessaire.

Netflix « pese » l’ajout d’un avertissement à The Closer, ont déclaré jeudi des sources à TheWrap. Certains craignent que cela ne conduise à inclure des avertissements avant chaque stand-up spécial, pas seulement celui de Chappelle. Ce ne serait pas la première fois que Netflix le faisait, car ils ont finalement ajouté des avertissements pour 13 Reasons Why, qui a été critiqué pour sa représentation du suicide chez les adolescents. Netflix n’a pas commenté.

Mercredi, les employés de Netflix au bureau de la société à Los Angeles et ceux qui travaillaient à distance sont sortis. À l’extérieur du bureau de Los Angeles, les employés se sont rassemblés avec des pancartes indiquant « La transphobie n’est pas une blague », « Team Trans » et « #NetflixWalkout ». Certains ont changé « les vies trans comptent ». B. Pagels-Minor, un ancien employé de Netflix qui est trans, a lu une liste de demandes, y compris l’ajout de clauses de non-responsabilité au contenu critiqué comme transphobe, rapporte le New York Times. Pagels-Minor a été licencié pour avoir prétendument partagé des données internes sensibles avec la presse, bien que leur avocat ait nié les allégations.

Avant la manifestation, Sarandos a déclaré mardi au Hollywood Reporter qu’il ne pensait pas qu’un avertissement était nécessaire. « Le contenu est déjà limité par l’âge pour la langue, et Dave lui-même donne un avertissement très explicite au début de l’émission, donc je ne pense pas que ce serait approprié dans ce cas », a déclaré Sarandos. Netflix a également publié une déclaration sur le débrayage, affirmant que l’entreprise valorise » nos collègues et alliés transgenres et comprend le mal profond qui a été causé » et qu’elle » respecte la décision de tout employé qui choisit de se retirer et reconnaît que nous avons beaucoup plus de travail faire à la fois dans Netflix et dans notre contenu. »

Après la sortie de The Closer le 5 octobre, les blagues de Chappelle sur la communauté trans et d’autres personnes LGBTQ+ étaient considérées comme transphobes. « Le genre est un fait », a déclaré le comédien dans le spécial. « Chaque être humain dans cette pièce, chaque être humain sur Terre, a dû passer par les jambes d’une femme pour être sur Terre. » Chappelle a également exprimé son soutien à l’auteur JK Rowling, affirmant qu’il est « Team TERF », un acronyme pour féministe radicale trans-exclusionniste.

Sarandos a initialement exprimé son soutien total à Chappelle, mais il a par la suite déclaré à Deadline mardi qu’il « avait foiré » avec ses premières notes internes au personnel. « Je pense que j’aurais dû m’assurer de reconnaître qu’un groupe de nos employés souffrait très gravement de la décision prise, et j’aurais dû reconnaître d’avance avant de rationaliser tout ce qu’ils vivaient », a déclaré Sarandos. . « Je dis cela parce que je les respecte profondément et j’aime leur contribution à Netflix. Ils souffraient et j’aurais dû le reconnaître en premier. »

Cependant, dans son interview avec THR, Sarandos a déclaré que la spéciale ne serait pas supprimée et qu’elle correspondait à la position de la société sur « l’expression artistique ». « Je pense que l’inclusion de la spéciale sur Netflix est cohérente avec notre offre de comédie, elle est cohérente avec la marque de comédie de Dave Chappelle et c’est … l’un de ces moments où il y a quelque chose sur Netflix que vous n’allez pas aimer, « , a déclaré Sarandos.