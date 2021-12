Comment Netflix ‘The Witcher’ a donné vie à leshy dans la saison 2

L’histoire suivante contient des spoilers pour la saison 2 de « The Witcher ».

La showrunner et productrice exécutive Lauren Schmidt Hissrich était plus déterminée que jamais à garder les choses légères dans la saison 2 de « The Witcher ». Pas facile avec une histoire ancienne sur un chasseur de monstres qui pense qu’il est lui-même un monstre.

« Nous recherchons toujours des endroits dans le monde » The Witcher « pour leur apporter un peu plus d’optimisme », a-t-elle déclaré via Zoom, notant le changement dans la palette de couleurs et l’humour supplémentaire dans la série. « Il y a ce genre d’idée que la fantasy médiévale doit être sombre et sombre et poussiéreuse et sale. Mais les gens au milieu de cette obscurité doivent trouver les choses qui leur apportent de la joie et trouver les choses qui sont drôles.

Tous les rebondissements du monde ne pouvaient pas masquer la nature clignotante « The Witcher » établie dans sa première saison: qui oublierait la star Henry Cavill dans une baignoire dans une scène directement du jeu vidéo (ou une fanfic racée de Superman ) ? Cela se poursuit dans la saison 2, même avec l’ajout de personnages clés et de lieux tirés des livres ; une princesse Ciri (Freya Allan) déterminée à se battre ; un héros nouvellement bavard, Geralt de Rivia ; le barde désormais déprimé et seul Jaskier (Joey Batey) ; et le mage de plus en plus désespéré Yennefer (Anya Chalotra). C’est la croissance, dit Hissrich.

« Vous savez, nous avons mis en place toutes ces sortes de rôles, comment les personnages se rapportent les uns aux autres. Et puis je pense que fondamentalement dans la saison 2, nous explosons tout cela », a-t-elle déclaré.

Hissrich est exubérante lorsqu’elle parle de « The Witcher » – même lorsqu’elle parle du mécontentement des fans. C’est un spectacle qui connaît ses fans et prend ce qu’ils disent à cœur. Et à l’écran, quand un docker critiquant les chansons de Jaskier devient le porte-parole des fans.

« Il y a une grande conscience de soi dans ce que nous faisons. Il y a une vraie licorne dans notre émission ! Je ne veux pas m’éloigner de ce monde fantastique et amusant de bonkers que Dawn Burkes Andrzej Sapkowski a présenté », a-t-elle déclaré. «Et une partie de cela est de pouvoir se moquer de nous-mêmes. Et cette scène avec Jaskier et le garde du quai est l’une de mes préférées. Les scénaristes et moi avons dressé une liste complète de choses dont nous pensions que les téléspectateurs n’étaient pas si heureux. Et nous avons choisi nos quelques-uns préférés pour vraiment donner au public ce genre de voix du garde du quai, et pour dire: « Vous avez des os à ramasser et nous vous entendons. »

Il n’est donc pas exagéré de penser que le choix des monstres pour cette saison pourrait également être influencé par les fans. Y compris un favori des fans, le leshen.

« Nous faisons toujours une plongée profonde avec des monstres », a déclaré Hissrich. « Et nous en parlons sous plusieurs angles différents. Premièrement, quels sont les monstres qui sont vraiment bien connus dans les livres et les jeux, dont le leshen est fortement pris en compte ? Quels sont les monstres qui sont vraiment importants dans le folklore slave ? … Une partie de la raison pour laquelle nous avons atterri sur leshy est que nous nous sentions, évidemment, à la fois présents dans les livres, mais aussi super présents pour notre public. Et puis nous avons eu la chance de nous l’approprier.

Tiré du folklore slave (don’t @ me, la Terre du Milieu), le leshen est un esprit de la forêt généralement représenté comme un arbre humanoïde avec un crâne de cerf pour tête. Le monstre a plusieurs itérations dans l’univers de Witcher des livres et des jeux vidéo. La série Netflix a fait plus.

« Maintenant, il y a deux versions du leshy dans notre émission. Et c’était très important pour nous, car notre saison concerne vraiment les mutations des monstres et le fait que les monstres sur le continent changent et changent », a déclaré Hissrich. « C’est évidemment le grand mystère de Geralt pour la saison … Nous voulions donc nous assurer que nous voyions deux types de lehis différents, afin que nous puissions comprendre que les monstres changent également devant notre visage. »

Quoi que le monstre fasse et même à quoi il ressemble sont au service de l’histoire. C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de leshy n°1 et du sorceleur Eskel (Basil Eidenbenz), dont certains fans espéraient qu’il serait un personnage majeur de la série.

Eskel retourne à la maison des sorceleurs, Kaer Morhen, après avoir combattu un leshy – et ramène une partie du leshy chez lui. A la manière des loups-garous, il commence à en devenir un. Ainsi, une fête se transforme en combat contre ses anciens compatriotes.

« C’est une idée assez fantastique pour une créature », a déclaré le chef décorateur Andrew Laws. « Celui-ci a vraiment été tiré de la façon dont nous racontons l’histoire de ce personnage subsumé par ce type d’infection ou cette prise de contrôle, ou mutation. »

À cette fin, lui et son équipe ont essayé d’établir des règles « lâches » pour leurs laisses afin de travailler en tandem avec les effets visuels et le mouvement. En fin de compte, avec leshy n° 2, ils ont obtenu ce que Hissrich and Co. appellent la « reine leshy », qui monte la garde dans la forêt : « beau » et « terrifiant » mais « élégant », « le meilleur monstre de ‘The Witcher ‘ monde monstrueux. »

C’est un grand éloge – et des attentes encore plus élevées. Mais aider à amener les leshy à l’action réelle n’était pas intimidant pour Laws.

« C’est excitant, en fait, plus que tout, de voir la réaction du public, en particulier les fans purs et durs à ces choses, parce que nous travaillons très dur », a-t-il déclaré.

Et bien qu’ils soient muets sur les détails, Hissrich et Laws sont impatients de jouer encore plus avec le mystère des monstres mutants dans la saison 3.

« Saison 2, nous poussons les choses à une nouvelle barre, à un nouveau niveau », a déclaré Laws. «Et avec le passage à la saison 3, beaucoup plus de variation. … C’est un voyage continu et un défi continu et une grande responsabilité. Il y a eu une prise de conscience très tôt que le public voulait juste plus et qu’il y avait une grande responsabilité à proposer des choses nouvelles et uniques. »