Comment nettoyer correctement une machine à capsules Nespresso avec peu d’effort | Vie

Envie de savourer un délicieux café tous les jours ? Ensuite, notez comment nettoyer une cafetière à capsules Nespresso pour éliminer les goûts ou les odeurs désagréables de la machine.

Avec l’utilisation et le passage du temps, toutes les machines à café accumulent des traces de particules de café et d’huiles, ainsi que des saletés provenant de l’humidité de l’eau ou de l’environnement. Pour cette raison, si vous souhaitez profiter d’un café avec la même saveur que le premier jour, il est important de garder la cafetière propre.

Lors d’occasions précédentes, nous vous avons déjà expliqué quelques astuces pour nettoyer et nettoyer les germes de votre machine et nous vous avons également donné des conseils pour nettoyer une machine à café italienne avec peu d’effort, mais cette fois, nous allons vous expliquer comment nettoyer une capsule de café Nespresso. machine correctement.

Sur Internet, nous pouvons trouver d’innombrables astuces maison pour nettoyer une cafetière à capsules, mais Puisqu’il s’agit d’un appareil à prix élevé, dans ce cas, il est préférable de suivre les indications de la marque.

La première étape recommandée par Nespresso est de nettoyer l’intérieur de la machine, c’est-à-dire détartrer la machine à café. Cette tâche permet d’éliminer le calcaire et les impuretés qui s’accumulent à l’intérieur de la machine, ce qui permet au café d’avoir la même qualité et la même saveur qu’au premier jour.

La fréquence à laquelle vous devez détartrer votre appareil varie en fonction de la dureté de l’eau que vous utilisez pour faire du café. Si vous utilisez de l’eau du robinet, l’eau est plus dure (c’est-à-dire qu’elle contient plus de calcaire) plus vous habitez près de la côte.

Nespresso explique que une machine moyenne nécessite un détartrage de 300 à 1 000 tasses selon la dureté de l’eau. Si vous ne connaissez pas la dureté de l’eau que vous utilisez, détartrez toutes les 550 tasses environ.

Mais, Comment détartrer une machine à café Nespresso ? Bien qu’il existe des remèdes maison pour ce faire, comme l’utilisation de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude ou de jus de citron, le fabricant indique que ces astuces traditionnelles peuvent endommager la machine. À sa place utilisez un kit de détartrage officiel de la marque de votre cafetière ou autre produit commercial compatible.

Une fois que vous avez le produit de détartrage, Suivez ces étapes:

Vérifiez qu’il n’y a pas de capsules dans le compartiment ou dans le réservoir de la cafetière. Placer un récipient pour recueillir l’eau que la machine va expulser. Remplissez le réservoir d’eau aux trois quarts et ajoutez le détartrant. Lancez le cycle de détartrage. Vous pouvez voir comment le faire dans le manuel de votre cafetière, bien qu’il soit généralement activé en appuyant sur les deux boutons qui indiquent la taille de la tasse pendant 3 secondes. Ensuite, appuyez sur le bouton café long, attendez la fin du cycle et versez à nouveau le liquide qui est sorti dans le réservoir. Renouveler l’opération jusqu’à l’arrêt de la machine, ce qui signifie qu’il n’y a plus de résidus de calcaire. Videz le réservoir et nettoyez-le. Appuyez à nouveau sur le bouton café long pour éliminer les débris éventuellement restés dans les circuits. Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur les deux boutons pour revenir au mode normal.

Vous n’avez qu’à détartrer votre cafetière lorsque cela est nécessaire, mais il y a d’autres parties de la machine que vous devez nettoyer plus fréquemment. C’est le cas de dépôt de capsules usagées, que vous devez le laver à l’eau tiède et au savon chaque fois que vous le videz. Aussi le bac d’égouttage, Il doit être nettoyé au moins une fois par semaine avec de l’eau chaude savonneuse.

Le réservoir d’eauHormis le nettoyer lors du détartrage, il est également conseillé de le rincer de temps en temps.

Si votre cafetière a un mousseur à lait, il est préférable de le nettoyer après chaque utilisation pour le garder en parfait état. Vous pouvez le nettoyer plus en profondeur en le plongeant dans de l’eau bouillante.