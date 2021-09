Comment nettoyer correctement votre Samsung Galaxy Watch 4

La série Samsung Galaxy Watch 4 offre aux utilisateurs un package complet en matière de montres connectées. Il y a beaucoup à aimer, de l’exécution du dernier logiciel Wear OS 3 au matériel durable et bien conçu. En fait, vous aimerez peut-être tellement porter cette montre que vous ne voudrez plus jamais l’enlever, sauf pour la recharger, bien sûr. Mais lorsque vous portez autant la smartwatch, elle est susceptible d’accumuler de la saleté, surtout lorsque vous transpirez bien pendant les séances d’entraînement. Cela signifie que vous voudrez pouvoir le nettoyer très bien, mais comment nettoyer le Samsung Galaxy Watch 4 peut ne pas être clair pour vous. Ne vous inquiétez pas, nous vous avons.

Comment nettoyer la Samsung Galaxy Watch 4

La Galaxy Watch 4 a figuré sur la liste des meilleures montres intelligentes Android et gagne beaucoup de temps au poignet. Malheureusement, bien qu’il existe de très bons désinfectants UV, ceux-ci n’obtiendront pas la saleté ou d’autres débris qui peuvent s’accumuler dans certains des coins et recoins de la montre.

En ce qui concerne les étapes de nettoyage de la smartwatch, le processus est relativement simple. Tout d’abord, vous devrez retirer les bracelets de la montre afin de pouvoir accéder plus facilement à toutes les zones de la montre et du bracelet. De plus, il est important de noter que certaines solutions sont plus sûres pour votre appareil que d’autres. Alors, voici comment nettoyer correctement et en toute sécurité votre Galaxy Watch 4.

d’accord

Utilisez de l’eau propre et fraîche lors du rinçage. C’est une bonne idée de mettre la montre en mode natation en glisser vers le bas en haut de l’écran d’accueil et en appuyant sur le bouton goutte d’eau. Lorsque vous avez fini de rincer et de sécher la montre avec un chiffon propre non pelucheux, appuyez et maintenez le bouton physique supérieur pendant deux secondes pour éjecter l’eau qui pourrait se trouver dans le trou du haut-parleur. Pour toute saleté collée, utilisez un brosse à poils doux, comme une brosse à dents, pour enlever les débris. Pour nettoyer un bracelet de montre en caoutchouc ou en silicone, en utilisant de l’eau et une brosse devrait faire le travail. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un savon doux pour les mains pour éliminer les taches tenaces. Assurez-vous simplement de rincer le savon avant de bien sécher la sangle. Pour nettoyer un bracelet de montre en cuir, vous pouvez utiliser un chiffon doux et non pelucheux. Cependant, s’il est vraiment sale, vous pouvez utiliser un savon pour cuir, en suivant les instructions sur le récipient. Après avoir terminé les étapes pour le savon pour cuir, il serait judicieux d’appliquer une lotion pour cuir pour s’assurer que la bande reste souple.

Pas d’accord

N’utilisez pas de produits chimiques, de savons abrasifs ou de solvants pour nettoyer la Galaxy Watch 4. Lorsque vous utilisez de l’eau, assurez-vous qu’elle ne contient aucun contaminant ou qu’elle est ionisée. Ne séchez pas votre montre à l’aide de sources de chaleur externes telles qu’un sèche-cheveux ou un radiateur. L’utilisation d’appareils de nettoyage à ultrasons, comme ceux utilisés pour nettoyer les bijoux, endommagera la montre. Si votre montre est exposée à des liquides autres que de l’eau douce propre comme de l’eau chlorée ou salée, assurez-vous de rincer la Galaxy Watch 4 à l’eau douce propre. Prenez soin d’expulser l’eau de l’enceinte après séchage avec un chiffon non pelucheux.

Il est important pour le fonctionnement de la montre de s’assurer qu’elle reste propre et d’éviter toute irritation de la peau pouvant provenir du port d’une montre connectée sale. La chose la plus importante à garder à l’esprit lors du nettoyage de votre Galaxy Watch 4 est que vous n’utilisez que de l’eau propre et fraîche et que vous séchez complètement la montre. Cela contribuera à garantir qu’elle continuera à fonctionner pendant des années, mais que la montre se chargera correctement, grâce à son dos propre.