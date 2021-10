Comment nettoyer et installer facilement macOS Monterey à l’aide de la nouvelle option d’effacement Mac

Apple a publié aujourd’hui macOS 12 Monterey, et chaque fois qu’un nouveau système d’exploitation est publié pour le Mac, certains utilisateurs préfèrent effectuer une nouvelle installation. Cet article explique comment effectuer une installation propre de Monterey à l’aide d’une toute nouvelle option disponible sur les Mac Apple alimentés au silicium et les Mac Intel avec une puce de sécurité T2.



Une installation propre de macOS est souvent effectuée pour supprimer les bizarreries gênantes et les comportements étranges qu’un Mac peut avoir hérités au fil du temps, et peut également aider à récupérer l’espace disque causé par les fichiers indésirables laissés par des applications tierces. Cependant, même si aucun de ces problèmes ne s’est posé pour vous, il est parfois agréable de recommencer à zéro pour ce sentiment de « tout nouveau Mac », puis de migrer vos applications, documents et données, soit manuellement, soit en migrant à partir d’une sauvegarde Time Machine. .

L’installation propre des versions précédentes de macOS implique généralement de créer une copie amorçable du programme d’installation de macOS sur un lecteur flash ou une clé USB, puis de reformater votre lecteur avant d’installer la copie amorçable sur votre Mac, ou d’utiliser macOS Recovery pour réinstaller le système d’exploitation Mac via Internet lien. À Monterey, cependant, une troisième option est entrée en jeu sur les nouveaux Mac qui offre un moyen très simple et direct d’effacer votre Mac sans avoir à réinstaller le système d’exploitation.

Suivant les traces de l’iPhone et de l’iPad, les Mac silicium Apple et les Mac Intel avec puce de sécurité T2 (modèles 2017-2020) disposent désormais d’une option « Effacer tout le contenu et les paramètres » disponible dans macOS Monterey. Étant donné que le stockage est toujours crypté sur les systèmes Mac avec du silicium Apple ou la puce T2, le système est instantanément et en toute sécurité « effacé » en détruisant les clés de cryptage.



Non seulement cela efface efficacement toutes les données utilisateur et les applications installées par l’utilisateur de votre Mac sans réinstaller macOS, mais cela déconnecte également votre identifiant Apple, supprime vos empreintes digitales Touch ID, vos achats et tous les éléments Apple Wallet, et désactive Find My et Activation Verrouillez, ce qui facilite beaucoup la restauration de votre Mac aux paramètres d’usine comme neufs.

Cette capacité signifie que vous pouvez simplement télécharger et installer ‌macOS Monterey‌ sur votre version actuelle de macOS lorsque vous y êtes invité, puis sélectionner la nouvelle fonction d’effacement dans Monterey, qui effacera votre Mac et laissera le système macOS de base intact. Après avoir effacé le Mac, il affichera l’assistant de configuration et sera prêt à être configuré comme neuf. Vous pouvez ensuite migrer vos données manuellement ou en utilisant l’option de migration de l’assistant de configuration. La procédure pas à pas suivante détaille les étapes impliquées.

Avant de faire autre chose, sauvegarder vos données en utilisant Time Machine ou votre méthode de sauvegarde préférée. Sous macOS, cliquez sur le Symbole pomme () dans la barre de menu et sélectionnez Préférences de système. Cliquez sur Mise à jour logicielle dans le volet des préférences.



Autorisez la mise à jour logicielle à envoyer un ping aux serveurs Apple, puis cliquez sur Mettre à jour maintenant pour télécharger le programme d’installation de Monterey lorsqu’il apparaît. Vous pouvez continuer à utiliser votre Mac pendant le téléchargement du programme d’installation. Une fois le programme d’installation téléchargé, vous recevrez une invite. Cliquez pour installer la nouvelle version de macOS et attendez la fin de l’installation.



Une fois que votre Mac a redémarré dans Monterey, cliquez sur le bouton Symbole pomme () dans la barre de menu et sélectionnez Préférences de système…. Lorsque le volet des préférences apparaît, sélectionnez Préférences Système -> Effacer tout le contenu et les paramètres à partir de la barre de menus.



Entrez votre mot de passe administrateur dans l’invite de la boîte de dialogue Effacer l’assistant et cliquez sur d’accord. Notez tous les paramètres, données, supports et autres éléments qui seront supprimés. Cliquez sur Continuer si vous êtes sûr.



Cliquez pour vous déconnecter de votre Apple ID‌, puis cliquez sur Effacer tout le contenu et les paramètres dans l’invite pour confirmer.



Laissez le processus d’effacement se terminer. Votre Mac peut redémarrer plusieurs fois au cours du processus, après quoi vous pouvez être invité à activer votre Mac via Wi-Fi. Une fois terminé, vous verrez le message « bonjour » sur l’écran de votre Mac, indiquant que l’assistant de configuration est prêt. Suivez les instructions à l’écran et, si vous le souhaitez, choisissez de migrer vos données à partir d’une sauvegarde Time Machine lorsque l’option apparaît.



C’est tout ce qu’on peut en dire. Même si vous n’êtes pas prêt à installer Monterey aujourd’hui, la nouvelle option rend beaucoup plus pratique la restauration de votre Mac aux paramètres d’usine, que vous souhaitiez simplement recommencer avec votre Mac à l’avenir ou que vous prévoyiez de le vendre ou de le donner à une autre personne.