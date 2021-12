Comment nettoyer la grille du four sans lever le petit doigt | Vie

La grille du four est sans aucun doute l’un des éléments les plus difficiles à nettoyer dans une cuisine. Avec cette astuce, il ne sera pas seulement brillant, le mieux est que vous n’aurez pratiquement aucun effort.

Il ne fait aucun doute que le four est l’un des appareils les plus sales de la cuisine, non seulement cela, mais aussi l’un des plus difficiles à nettoyer.

Ce n’est pas la première fois que nous vous proposons des astuces pour nettoyer l’intérieur du four, mais cette fois Nous allons nous concentrer sur l’un des éléments qui se salit le plus, et qui est aussi le plus difficile à nettoyer : la grille..

Sa forme alambiquée pleine de coins et d’évidements fait du nettoyage de la graisse et de la saleté accumulée sur les grilles du four après utilisation une véritable odyssée.

Des astuces infaillibles pour nettoyer la plaque du four facilement et avec peu d’effort

Nombreux sont ceux qui s’arment de patience et éponge à la main, même à l’aide d’une brosse à dents pour les coins, ils parviennent à faire briller les grilles du four. Quelque chose qui demande un temps précieux dont nous n’avons pas beaucoup.

Et si on vous disait que vous pouvez laisser le gril du four comme neuf sans lever le petit doigt ? Cette astuce pour nettoyer les grilles de four vient de la main de Sophie Hinchliffe, mieux connue sous le nom de Mme Hinch, une influenceuse populaire lorsqu’il s’agit de nettoyer la maison.

Et c’est très simple, votre astuce pour nettoyer la grille du four est de la plonger dans la baignoire, ou dans une grande vasque à défaut, dans un mélange d’eau et de détergent à lessive pendant la nuit.

Il est important que les grilles soient complètement immergées et laissées au moins une nuit. Au bout de quelques heures, il suffit de les rincer abondamment à l’eau claire et de les laisser sécher. Ils seront comme neufs, et le mieux, c’est que vous n’avez aucun effort à faire.

Si vous n’utilisez pas régulièrement de détergent à lessive en poudre, les adeptes de Mme Hinch proposent de le remplacer par quelques tablettes pour le lave-vaisselleIl semble donc que la clé soit d’utiliser un détergent en poudre, pas un liquide.