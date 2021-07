Comment nettoyer la plaque de cuisine : astuces pour enlever facilement la saleté et la graisse | Vie

Votre assiette de cuisine est très sale et vous ne savez pas quoi faire ? Prenez note de ces conseils pour éliminer la saleté et la graisse facilement et avec peu d’effort.

Petit à petit, un mode de vie sain s’impose et de plus en plus de personnes prennent soin de leur alimentation. Cuisiner sans matière grasse est devenu une priorité pour de nombreuses personnes et cela a conduit à la popularité d’appareils tels que la friteuse sans huile ou la plaque de gril.

Étant donné que les utilisateurs n’ont pas d’expérience avec ces appareils, beaucoup d’entre eux ne connaissent pas grand-chose des détails de leur entretien et de leur nettoyage, ce qui peut entraîner des problèmes.

Et est-ce que Le non-respect d’un entretien et d’un nettoyage appropriés peut être fatal pour les appareils ménagers, raccourcissant leur durée de vie, voire les rendant inutilisables.

Si vous vous demandez comment nettoyer votre plaque chauffante pour éliminer la saleté et la graisse avec peu d’effort, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous expliquons quelques astuces pour laisser votre fer impeccable d’une manière simple et sans mourir dans la tentative :

Appliquer de la glace pendant qu’il fait chaud. Dans les cuisines commerciales, les bars et les restaurants, la méthode la plus courante pour nettoyer votre fer consiste à appliquer de la glace pendant qu’il est chaud et à gratter la saleté avec un grattoir spécial fer. Le contraste de température facilite l’élimination de la saleté résiduelle. Dégraissant commercial. Vous pouvez utiliser un dégraissant du commerce pour éliminer les traces de graisse (vous pouvez trouver des dégraissants spéciaux pour assiettes de cuisine sur Amazon). Suivez les instructions du fabricant et, si votre fer est antiadhésif, ne frottez pas avec un tampon à récurer, une brosse ou tout autre ustensile de nettoyage qui pourrait rayer la surface.

Résisterez-vous à la graisse de la campagne d’extraction ? Si la réponse est oui, prenez note de ces conseils pour le nettoyer avec peu d’effort.

Vinaigre blanc, savon à vaisselle et eau chaude. Mettez de l’eau tiède dans un bol, ajoutez un peu de savon à vaisselle et une tasse de vinaigre blanc. Appliquer le mélange sur le fer et frotter avec une éponge douce si la surface est antiadhésive. Retirez-le ensuite avec un chiffon ou un essuie-tout et vous verrez que la graisse a disparu. Jus de citron. Une autre astuce pour nettoyer la table de cuisson consiste à appliquer du jus de citron. C’est un puissant anti-graisse et très simple d’utilisation : il suffit de presser quelques citrons, de filtrer la pulpe et d’appliquer le jus sur le fer.