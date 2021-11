Comment nettoyer le tiroir à produits de la machine à laver et astuces pour qu’il ne se salit plus | La vie

Cela peut sembler ironique, mais à bien y réfléchir, l’une des parties les plus sales de votre lave-linge est celle qui sert à stocker les produits qui aident à nettoyer nos vêtements : lessive et assouplissant.

Au fur et à mesure du lavage, le tiroir à lessive, notamment l’espace pour l’adoucissant, finit par présenter des taches brunes désagréables et uniformes, et finit même par jaunir et dégager une odeur de moisi très désagréable.

Pour éviter ce dernier, il est conseillé d’effectuer un nettoyage régulier du tiroir du lave-linge avant qu’il ne soit trop tard, et de mettre en place une série d’astuces pour le rendre aussi sale.

Le nettoyage du tiroir à produits de la machine à laver est très simple. La première chose que nous devons faire est de le retirer soigneusement de la machine à laver, selon votre machine à laver cela vous coûtera plus ou moins cher.

Dans la plupart des modèles, il suffit de le faire coulisser jusqu’au bout et de le soulever légèrement vers le haut avec une légère pression. En cas de doute, ne forcez jamais, consultez le manuel pour savoir comment faire.

Une fois le tiroir en main, plongez-le dans un mélange à 50 % de vinaigre blanc de nettoyage et d’eau très chaude. Assurez-vous qu’il est très humide et laissez-le reposer pendant environ 45 minutes.

Une autre option est appliquer directement du vinaigre non dilué avec un spray et laisser agir en même temps. Vous pouvez choisir l’option qui vous convient le mieux.

Une fois les 45 minutes écoulées, rincez le tiroir à produits avec de l’eau propre et frottez avec un chiffon ou un chiffon en microfibre, la saleté doit être enlevée très facilement. Pour les trous tenaces ou la saleté, vous pouvez utiliser une vieille brosse à dents.

Si la saleté persiste, vous pouvez refaire le processus, si le problème est l’odeur de moisissure pour la neutraliser, l’idée est d’appliquer une couche de bicarbonate et de vaporiser de vinaigre jusqu’à créer une pâte, laisser agir quelques minutes et retirer à l’eau claire.

Les salissures dans le tiroir du lave-linge sont généralement causées par des liquides visqueux tels que les assouplissants qui, au passage des lavages, adhèrent aux parois du tiroir et finissent par pourrir au contact de l’air.

Si vous utilisez de la lessive en poudre, vous remarquerez sûrement que ce trou est plus propre, et si vous utilisez de la lessive liquide il le sera moins que celui de l’assouplissant, car ils ont tendance à être moins visqueux.

Pour éviter cela, il existe une série d’astuces, le plus simple est de diluer l’assouplissant, deux parts d’assouplissant pour une part d’eau, avec cela, nous parvenons à réduire la viscosité et à augmenter les chances qu’elle atteigne tout le tambour de la machine à laver.

Il est également recommandé, dans la mesure du possible, d’utiliser des détergents et des assouplissants directement sur le tambour. Ainsi, non seulement nous ne salirons pas le tiroir à produits, mais nous empêcherons également les résidus de se déposer dans les conduits et de prolonger la durée de vie de la machine à laver.

Finalement, il est important de vérifier si notre machine à laver est bien équilibrée. S’il est incliné vers l’avant, par exemple, il sera plus difficile pour la machine à laver de faire glisser le détergent dans le tambour.

Idéalement, le lave-linge doit être parfaitement stable et plat, et même légèrement incliné vers l’arrière, de sorte que grâce à l’action de la gravité, la lessive et l’adoucissant descendent plus facilement et complètement, sans laisser de résidus.