Comment nettoyer l’éponge de cuisine : astuces pour la désinfecter et éliminer les germes | Vie

Si votre éponge sent mauvais ou a beaucoup de saleté accumulée, faites attention car nous allons vous expliquer comment nettoyer correctement l’éponge de cuisine. Essayez ces conseils pour le désinfecter et dire adieu aux germes.

L’éponge de cuisine est l’un des objets les plus controversés de notre maison. Certaines personnes les jettent pratiquement après chaque utilisation, d’autres les lavent fréquemment pour les garder propres, et d’autres ne les changent ou les nettoient que lorsqu’elles sentent si mauvais ou sont si sales qu’il est gênant de les voir.

Bien que beaucoup ne s’en souviennent pas, le tampon à récurer que nous utilisons pour laver la vaisselle est l’un des objets les plus sales que nous ayons à la maison. En fait, des preuves scientifiques confirment qu’il accumule plus de bactéries que la cuvette des toilettes : nous pouvons trouver des concentrations allant jusqu’à 10 000 millions de bactéries par centimètre cube, et dans les analyses sous le télescope, jusqu’à 118 types différents de bactéries ont été détectés.

Le lavage de l’éponge de cuisine n’est pas toujours la solution pour éliminer les germes. L’UCO déconseille de mettre le tampon à récurer dans la machine à laver ou au micro-ondes, car ce remède ne tue pas tous les microbes et peut être contre-productif.

C’est ce qu’affirme une étude publiée dans Scientific Reports, qui révèle que désinfecter une éponge de cuisine au micro-ondes, dans la machine à laver ou par toute autre méthode il ne tue que certaines bactéries, laissant en vie les plus pathogènes.

Alors, que pouvons-nous faire? Nous vous disons comment bien nettoyer l’éponge de cuisine:

Lavez-le après utilisation. Après chaque utilisation, passez au lave-vaisselle et rincez abondamment l’éponge à l’eau, jusqu’à ce qu’elle cesse de mousser. Ensuite, placez-le sur une grille ou dans un endroit qui lui permet de sécher complètement, car s’il est humide en permanence, les bactéries se développeront facilement. Désinfecter avec de l’eau et de l’eau de Javel. Au moins une fois par semaine, trempez votre éponge à récurer dans un mélange d’eau additionnée de 10 % d’eau de Javel. Laissez-le pendant quelques minutes, puis retirez-le et rincez-le abondamment à l’eau. Selon l’OCU et d’autres études, c’est la méthode la plus efficace pour maintenir une bonne hygiène.

Sur internet, vous trouverez d’autres astuces pour désinfecter et nettoyer l’éponge de cuisine, notamment en la mettant au micro-ondes, au lave-vaisselle ou au lave-linge. Bien que ces solutions puissent être efficaces pour tuer la plupart des bactéries, comme nous l’avons déjà dit les plus pathogènes peuvent survivre, il vaut donc mieux ne pas le risquer.

Pour cette raison, il est préférable de prendre une hygiène extrême avec votre éponge à récurer et de la changer très fréquemment, toutes les deux semaines au maximum.