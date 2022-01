Comment nettoyer les bracelets Pandora en 5 minutes et sans lever le petit doigt | Vie

Les bracelets Pandora ne sont pas faciles à nettoyer, mais grâce à cette méthode que nous avons découverte dans TikTok, vous pourrez les laisser comme neufs en quelques minutes et sans aucun effort.

Les bracelets Pandora sont l’un des cadeaux phares depuis des années, leur design saisissant et la possibilité de les personnaliser à notre guise grâce aux perles ou breloques en font l’un des accessoires de mode les plus recherchés.

Les bracelets Pandora sont disponibles dans divers matériaux, l’argent sterling étant le plus utilisé, à la fois pour le bracelet lui-même et pour les perles.

Avec l’utilisation de ce type de bracelets, ils ont tendance à se salir, l’utilisation de parfums et de crèmes finit par générer de la saleté incrustée et l’argent a tendance à s’assombrir avec le temps, c’est quelque chose de normal.

Le problème vient du nettoyage des bracelets Pandora, car la conception des perles pleine de petits détails rend très difficile l’élimination de toute la saleté.

Heureusement, les réseaux sociaux sont toujours à la rescousse, et grâce à l’utilisateur de TikTok @ michellemorera_ nous avons découvert une astuce infaillible pour nettoyer les bracelets Pandora et presque n’importe quel bijou en quelques minutes et sans lever le petit doigt.

Sa méthode ne nécessite que trois ingrédients qui sont très courants dans n’importe quelle maison et que vous avez probablement déjà dans votre placard de cuisine, c’est aussi rapide et facile.

C’est très simple, il suffit de tapisser l’intérieur d’un bol de papier aluminium puis d’y verser de l’eau bouillante, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe de sel, de remuer délicatement et de faire tremper le bracelet pendant 5 minutes.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les résultats sont incroyables, et nombreux sont ceux qui ont été encouragés à l’essayer, nous pouvons donc lire dans les commentaires confirmant le succès de cette astuce simple pour nettoyer les bracelets Pandora.