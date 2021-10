Comment nettoyer les écouteurs : astuces maison pour enlever la saleté et les laisser impeccables | La vie

Si vos écouteurs sont sales et que vous ne savez pas comment les nettoyer sans les endommager, essayez ces astuces maison pour enlever la saleté facilement et avec peu d’effort.

Les écouteurs sont devenus les compagnons indissociables de notre montre connectée, mobile, tablette et ordinateur.

Nous les utilisons constamment: faire du sport dans la salle de gym, écouter de la musique pendant que nous marchons, participer à un appel vidéo avec des collègues, regarder un film au lit, et bien plus encore.

Les écouteurs intra-auriculaires sont les plus populaires. Ils sont très petits et légers, ils sont très confortables à porter à l’oreille et peuvent être transportés confortablement. Le problème est que, lorsqu’il est placé dans le conduit auditif, Ils sont en contact direct avec les sécrétions auriculaires et sont également un aimant pour d’autres types de saleté.

Pour cette raison, il est très important de les nettoyer régulièrementsinon, ils sont très sales et collants, et il n’est pas hygiénique de les utiliser. Si vous les utilisez quotidiennement, nettoyez-les au moins une fois par semaine pour vous assurer de leur bon état.

Mais comment nettoyer ses écouteurs sans les abîmer ? Notez ces astuces maison pour éliminer facilement la saleté.

La première chose à garder à l’esprit est que vous ne pouvez pas plonger le casque dans l’eau (sauf s’il s’agit d’un modèle certifié qui permet l’immersion). Ils peuvent être résistants aux éclaboussures et à la pluie, mais si vous les mettez sous l’eau, ils se briseront.

Vous pouvez faire un nettoyage rapide, vous pouvez leur passer une lingette désinfectante à base d’alcool isopropylique (chez Amazon vous avez des alternatives pour 6 euros) ou un chiffon microfibre imbibé d’alcool.

Comme nous l’avons dit, il est pratique de les nettoyer soigneusement au moins une fois par semaine si vous les utilisez très fréquemment. De cette façon, vous pouvez éliminer le cérumen et les autres particules qui pourraient s’y être collées.

Pour ce faire, retirez les tampons en silicone (si vous en avez) et plongez-les dans un récipient d’eau tiède avec quelques gouttes de liquide vaisselle. Laissez-les tremper pendant une demi-heure, utilisez un coton-tige pour enlever toute saleté qui pourrait s’être collée, rincez-les et séchez-les avec un chiffon doux, sec et non pelucheux.

Ensuite, utilisez une brosse à dents douce, propre et sèche pour frotter doucement les grilles du microphone et des haut-parleurs sur chaque oreillette. Il est conseillé de maintenir le casque vers le bas et de le frotter sur la brosse, car de cette façon, la saleté tombera à l’extérieur et ne sera pas piégée à l’intérieur.

Une fois cela fait, humidifiez un coton-tige avec de l’alcool à friction et frottez doucement les grilles pour les désinfecter. Ne le mouillez pas trop, car si de l’humidité pénètre à l’intérieur des écouteurs, ils seront endommagés.

Enfin, nettoyez et désinfectez l’extérieur avec une lingette désinfectante ou un chiffon en microfibre imbibé d’alcool.