Comment nettoyer les interrupteurs et les prises : Conseils pour éliminer la saleté et les germes | Vie

in

Si les interrupteurs et les prises de votre maison ont besoin d’être nettoyés, nous vous expliquons les meilleures astuces pour éliminer la saleté et les germes facilement et avec peu d’effort.

Faites-vous suffisamment attention à la propreté des interrupteurs et des prises ? Ils font partie des objets de notre maison que nous touchons le plus fréquemment, c’est pourquoi ils accumulent de nombreux germes et saletés.

Mais malgré cela, beaucoup de gens oublient de les inclure dans leurs routines de nettoyage et ne leur donnent pas de laissez-passer jusqu’à ce qu’ils soient assez sales. C’est une erreur qui peut mettre votre santé et celle de votre famille en danger, car ces surfaces peuvent contenir des microbes dangereux.

Les experts recommandent de les nettoyer au moins une fois par semainesurtout pendant la saison du rhume et de la grippe, lorsqu’un membre de la famille est malade ou lorsque des visiteurs rentrent à la maison.

Lors du nettoyage des interrupteurs et des prises, des précautions doivent être prises, en particulier dans le cas des prises. Si l’humidité s’infiltre là où elle ne devrait pas, vous pouvez avoir une bonne frayeur, alors la meilleure chose à faire est de éteignez la lumière de la maison pendant quelques instants.

Ensuite, nous vous laissons les meilleures astuces pour nettoyer les interrupteurs et les prises à la maison pour éliminer les germes et la saleté:

Utiliser un produit de nettoyage désinfectant. Vous pouvez utiliser un produit désinfectant du commerce ou préparer une solution maison à base de vinaigre blanc, d’alcool à friction et de peroxyde d’hydrogène. Ne l’appliquez pas directement, utilisez un chiffon ou un autre élément pour l’appliquer sans excès d’humidité. Choisissez le bon tissu. Les chiffons en microfibre sont les meilleurs pour éliminer la saleté et les germes. Utilisez-en un qui est très propre. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire à sec, car la microfibre désinfecte naturellement. Nettoyer avec une lingette désinfectante. Une autre alternative est d’utiliser une lingette désinfectante, qui est aussi une solution efficace pour nettoyer la saleté et désinfecter. Passer un coton-tige pour nettoyer les fissures. Il y a des zones moins accessibles qui sont difficiles à atteindre. Dans ces zones vous pouvez passer un coton tige légèrement humidifié avec un produit désinfectant pour éliminer tous les microbes.