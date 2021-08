Comment nettoyer les ports USB de votre ordinateur ou mobile sans les endommager | La technologie

De la saleté ou des pièces peuvent pénétrer dans les ports USB de votre ordinateur, mais vous devez être très prudent lorsque vous les nettoyez.

Le nettoyage de l’ordinateur ou de tout autre appareil électronique doit être effectué avec une grande prudence. Pas seulement il faut faire preuve de tact et savoir quels produits utiliser Avec l’écran, le clavier lui-même ou les différents ports dont ils disposent sont délicats et ne doivent en aucun cas être nettoyés.

Si vous ne faites pas attention, vous ne seriez pas le premier à casser un port ou à le quitter inutile en cas de nettoyage trop dur. En général, nous vous recommandons d’éviter d’utiliser des baguettes si vous ne le faites pas avec une sensibilité extrême. De la même manière, les épingles sont généralement une bonne aide pour extraire des éléments, mais pas pour la poussière. Ils doivent être manipulés sans forcer et en évitant d’appuyer sur les parties les plus sensibles.

Quoi qu’il en soit, tout d’abord, il est recommandé enlever l’équipement et débranché pour éviter les accidents de toute nature. Les risques d’électrocution sont minimes, mais les risques d’endommager le port USB sont accrus.

L’arrivée du MacBook a ouvert tous les débats sur l’USB. Le type C est-il vraiment meilleur ? En quoi l’USB-C est-il différent de l’USB classique ?

Au cas où cela ne vous dérangerait pas d’investir dans le nettoyage de votre équipement, l’un des meilleurs alliés qui existent sont les bidons d’air comprimé que vous pouvez acheter dans n’importe quel magasin pour moins de 7 euros. Grâce à la longue buse en plastique, il est possible de les insérer dans le port et ils aident à expulser la poussière, bien qu’il soit préférable de contrôler la puissance et l’endroit où vous dirigez l’air.

Cependant, l’une des méthodes les plus utilisées pour nettoyer les ports USB est avec des brosses à dents. Les poils sont faciles à insérer et à emporter la saleté et ce qui s’est infiltré à l’intérieur, bien qu’il soit important que être des brosses en fibres douces qui offrent une plus grande souplesse au mouvement.

N’ayez pas peur de nettoyer le port USB, mais soyez prudent et utilisez une méthode appropriée. Si vous avez l’habitude de vous déplacer avec votre ordinateur, il peut se salir, cela nous arrive à tous de temps en temps. Et dans la grande majorité des cas, vous pouvez le nettoyer sans problème.