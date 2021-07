Comment nettoyer les rails des fenêtres : astuces pour enlever toute la saleté facilement | Vie

Vous nettoyez et les rails des fenêtres vous retiennent? Prenez note de ces astuces pour les rendre impeccables d’une manière simple et facile.

Le nettoyage des vitres est une corvée très lourde que personne n’aime faire. Habituellement, nous ne prêtons attention qu’au verre, mais il y a d’autres éléments qui accumulent beaucoup de saleté et que nous devons garder propres si nous voulons que les fenêtres fonctionnent correctement.

Il y a quelques semaines, nous vous avions déjà donné quelques astuces pour nettoyer les vitres, mais aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur l’un de ces éléments qui affectent le bon fonctionnement des fenêtres. Nous parlons des rails, de l’espace interne du cadre de la fenêtre.

Gardez les rails propres c’est particulièrement important dans le cas de fenêtres coulissantes. En effet, s’il y a beaucoup de saleté accumulée, le châssis de la fenêtre ne glissera pas bien, ce qui rendra son ouverture et sa fermeture difficiles.

Si vos fenêtres ne glissent pas, vous devez également garder cet espace propre, car s’il y a trop de saleté cela peut l’empêcher de se fermer correctement.

Mais, Comment nettoyer les rails des fenêtres? Comme il s’agit d’un espace très étroit, il n’est pas facile de se débarrasser de la saleté. Si vous passez la brosse classique il y a toujours des traces de salissures, et si votre aspirateur n’est pas trop puissant il ne vous offrira pas non plus de bons résultats.

Pour enlever complètement la saleté, ce que vous devez faire est d’utiliser le bon outil. Il doit s’agir d’une petite brosse capable de se déplacer sans problème dans cette cavité, et il faut veiller à ce qu’elle ne soit pas trop abrasive pour ne pas rayer le métal ou le bois du cadre.

Vous pouvez utiliser une brosse à dents souple et utiliser des cotons-tiges dans les zones les plus étroites. Il existe également des produits spécialement conçus pour cette tâche, comme ce kit de brosse à rainures qui coûte 7,99 euros sur Amazon.

Une fois que vous avez les bons outils, prenez note de ces astuces pour nettoyer les rails de la fenêtre et enlever toute la saleté facilement:

Eau tiède et savon à vaisselle. L’une des solutions les plus simples pour se débarrasser de la saleté est l’eau et le savon. Après avoir retiré les peluches et les grosses particules de saleté, mettez de l’eau tiède dans une bassine, ajoutez un peu de savon à vaisselle et appliquez le mélange sur le rail. Frottez avec une brosse et passez du papier absorbant ou un chiffon pour enlever les restes. Vinaigre blanc et bicarbonate de soude. Après avoir aspiré la piste et brossé les grosses particules, vous pouvez facilement éliminer la saleté tenace en mélangeant du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Saupoudrez de quelques cuillères à soupe de bicarbonate de soude, puis versez un peu de vinaigre pour faire mousser. Ensuite, frottez avec la brosse et enlevez la saleté avec une serviette en papier.

Eau oxygénée. Le peroxyde d’hydrogène est très efficace pour éliminer la moisissure des fenêtres. Appliquez une petite quantité sur les rails, laissez agir, puis frottez avec une brosse pour un résultat impeccable. Ammoniac. Si la saleté est très incrustée et que vous ne pouvez pas l’enlever, l’ammoniac est votre meilleur allié. Appliquez-le, frottez avec une brosse et vous verrez comment même les taches les plus difficiles ressortent.