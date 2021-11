Comment nettoyer l’extérieur d’une poêle brûlée sans lever le petit doigt | La vie

Peu importe que vous soyez un bon ou un mauvais cuisinier, le fond extérieur des casseroles et des casseroles finit toujours par noircir avec le temps. Avec cette astuce, vous pouvez laisser vos casseroles comme neuves sans aucun effort.

Si vous êtes habitué à la cuisinière, vous saurez qu’il est quasiment impossible de garder les fonds de casseroles et de casseroles en parfait état, peu importe que vous utilisiez une cuisinière à gaz, une plaque vitrocéramique ou à induction, c’est indifférent.

Tôt ou tard, le fond finit par acquérir une couleur noire ou dorée au fil du temps sous l’effet de la chaleur et des restes de nourriture.

Le pire, c’est que peu importe si vous les nettoyez soigneusement après chaque lavage, ou si vous les mettez au lave-vaisselle (ce que vous ne devriez pas faire avec la plupart des casseroles), les taches extérieures finiront par se produire et pour couronner le tout elles sont très difficile à enlever.

Ils disent que pour tous les maux, il existe un « remède », bien que la version moderne de ce dicton populaire dirait « un TikTok », eh bien le réseau social populaire devient une source inépuisable de trucs et astuces pour presque toutMême pour enlever les taches extérieures des casseroles et des casseroles sans effort.

On doit cette astuce à l’utilisateur @ramdeep_osahan, qui en seulement 40 secondes est capable de faire une poêle comme neuve qui a déjà été cuite quelques fois.

Les astuce pour nettoyer le fond des casseroles et des casseroles sans effort Il se compose de six étapes simples :

Retournez la casserole et passez doucement un tampon de laine d’acier sur le fond brûlé. Saupoudrez un peu de sel et de bicarbonate de soude au fond de la casserole. Versez le mélange de sel et de bicarbonate de soude dans du savon à vaisselle pour créer une pâte et frottez le tampon à récurer pour étaler le mélange sur toute la surface. Placez maintenant quelques feuilles de papier absorbant dessus, pour couvrir tout le fond. Versez du vinaigre de nettoyage blanc sur le papier jusqu’à ce qu’il soit imbibé et laissez-le reposer pendant quelques minutes. Retirez le papier essuie-tout, enlevez la saleté et comment vous régaler avec votre poêle à frire brillante.

Avec un minimum d’effort, presque sans lever le petit doigt, vous donnerez à l’extérieur de vos poêles et casseroles l’apparence du premier jour.